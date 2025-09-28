Serie D: la Gelbison beffata nel finale, il Milazzo strappa un punto in dieci uomini

Finisce 1-1 il match tra Gelbison e Milazzo, valido per il campionato di Serie D. A sbloccare l’incontro è Liurni, ma nel finale arriva il pareggio beffa firmato Currù, nonostante la squadra siciliana fosse in inferiorità numerica.

La partita

Il primo tempo è di marca rossoblù: la Gelbison parte forte e costruisce diverse occasioni da rete. Il meritato vantaggio arriva al 36’, con Liurni che finalizza al meglio uno schema su palla inattiva. Il Milazzo prova a reagire subito, ma trova un super Sakho che dice di no a Giunta con una grande parata.Nella ripresa, la formazione cilentana sembra gestire bene il risultato, mentre il Milazzo si complica la vita al 71’ con l’espulsione di Runza, che lascia i suoi in dieci per doppia ammonizione.

Quando la vittoria della Gelbison sembrava ormai certa, ecco il colpo di scena: nel finale Currù trova la zampata giusta e gela il pubblico del “Valentino Giordano”, firmando il definitivo 1-1.

Un pareggio amaro per la Gelbison, che vede sfumare tre punti ormai in tasca, mentre il Milazzo può esultare per un risultato prezioso ottenuto con grande carattere.