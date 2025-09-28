Eccellenza: buon pari in esterna per la Polisportiva Santa Maria

Termina 1-1 la trasferta in quel di Pratola Serra per la Polisportiva Santa Maria vs Virtus Monteforte. I giallorossi sbloccano la sfida con Saponara, ma vengono raggiunti da Capaccio.

La partita

La gara vede un miglior approccio dei padroni di casa che aggrediscono alto. Masecchia raccoglie dal limite e tira verso la porta. Palla di poco a lato. Il Santa Maria, però, c’è e si fa vedere in avanti con la conclusione di Margiotta sporcata e bloccata agevolmente da Parisi. Al 20’ si sblocca la gara. Ottimo recupero palla del Santa Maria. L’azione si sviluppa sulla sinistra dove Saponara sfonda la difesa avversaria e resta freddo davanti al portiere per lo 0-1 dei cilentani.

Tranchino da punizione non impensierisce Volzone, così come dalla parte opposta Di Pasquale non crea problemi a Parisi tra i pali. Alla mezz’ora nitida palla gol per la squadra di mister Ferrara. Vola sulla fascia destra Zerillo che semina il panico e offre un cross perfetto per Margiotta. Il numero 9 calcia ma è super Parisi tra i pali. Sulla respinta si fionda Rizzo che termina giù, per l’arbitro è tutto regolare.

Il Santa Maria cresce d’intensità. Cotello prova dal limite, risponde presente Parisi. Episodio dubbio in area di rigore dei padroni di casa. Rizzo termina giù dopo il contatto con il difensore biancoverde, l’arbitro lascia proseguire. Si fanno vedere in avanti i padroni di casa che creano apprensione dalle parti di Volzone. Anche qui proteste per la formazione di casa che reclama per un calcio di rigore. Nel finale della prima frazione. Doppia chance per i giallorossi. Prima Di Pasquale scalda i guantoni di Parisi su punizione. Poi Rizzo spedisce lontano dal bersaglio. In pieno recupero poi, al 47’ la Virtus trova il pari con un destro a giro sul secondo palo di Capaccio, aiutato anche da una deviazione decisiva.

Il secondo tempo

La ripresa si apre con il Santa Maria in attacco. Cross al bacio di Cotello per Margiotta che anticipa tutti di testa ma si fa bloccare la conclusione aerea. Il Santa Maria chiude nella metà campo avversaria la formazione di casa. Velenosa punizione di Di Pasquale che prova la traiettoria sul secondo palo. Noletta osa il traversone basso che crea affanno alla retroguardia di casa. Nessun compagno di squadra, però, arriva sulla sfera. Forcing dei cilentani.

Contropiede innescato da Salzano che libera la corsa di Noletta che prova il colpo sotto ma trova la chiusura provvidenziale quasi sulla linea. Il neo entrato Salzano, invece, da lontano impegna Parisi alla presa bassa. Nel finale esce di nuovo fuori la Virtus. La punizione di Tarallo termina alta, mente occasione ancor più ghiotta per Trascente che sciupa da buona posizione