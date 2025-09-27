Promozione: dominio Agropoli a Palomonte

I delfini si impongono con un netto 0-3

A cura di Alessandro Pippa

L’Agropoli cala il tris e conquista tre punti preziosi in trasferta, i delfini si impongono con un netto 0-3 grazie alle reti di Rabbeni Itri e Caruso.

La Partita

L’Agropoli parte subito forte e dopo pochi minuti, Tedesco calcia fuori da buona posizione, al 16’ Vitelli ha l’opportunità per portare in vantaggio i delfini, ma a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non riesce a superarlo per un salvataggio sulla linea.

Dopo l’ottimo avvio, l’Agropoli sblocca l’incontro al 32’ sugli sviluppi di corner, Rabbeni svetta in area di rigore e sigla di testa l’1-0, da situazione analoga al 40’ arriva il raddoppio dei delfini con Itri, sempre di testa. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-2.

La ripresa

In apertura di ripresa, arriva subito lo 0-3 dei delfini, con un bell’inserimento di Caruso. Fioccano le occasioni per l’Agropoli che potrebbe dilagare, prima con Rabbeni e poi con Tedesco, ma in entrambe le circostanze la palla termina fuori di un nulla.

Il Palomonte fatica a reagire e l’Agropoli ne approfitta per continuare a spingere al 70’ prima D’Avella e poi ancora Tedesco vanno vicini alla quarta rete, ma il portiere ospite si supera negando la gioia della rete ad entrambi. Nel finale ancora i delfini si fanno vedere in avanti con il solito Tedesco, ma anche questa volta D’Arienzo nega la gioia del goal al capitano dell’Agropoli.

Dopo 4’ minuti di recupero termina l’incontro con il risultato di 0-3.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Serre in festa per i 100 anni di Lucia Gallo

“Un secolo di vita che diventa patrimonio di valori, memoria storica e…

Materiale scolastico

Agropoli: ecco lo “zaino sospeso”, la raccolta solidale di materiale scolastico

L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Agropoli Faro del Cilento. Ecco…

City Live, Nuzzo

City Live: InfoCilento ospita il sindaco di Caselle in Pittari, Giampiero Nuzzo, inviate le vostre domande

Ogni utente potrà inviare le sue domande al primo cittadino

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.