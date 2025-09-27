Promozione: dominio Agropoli a Palomonte

L’Agropoli cala il tris e conquista tre punti preziosi in trasferta, i delfini si impongono con un netto 0-3 grazie alle reti di Rabbeni Itri e Caruso.

La Partita

L’Agropoli parte subito forte e dopo pochi minuti, Tedesco calcia fuori da buona posizione, al 16’ Vitelli ha l’opportunità per portare in vantaggio i delfini, ma a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non riesce a superarlo per un salvataggio sulla linea.

Dopo l’ottimo avvio, l’Agropoli sblocca l’incontro al 32’ sugli sviluppi di corner, Rabbeni svetta in area di rigore e sigla di testa l’1-0, da situazione analoga al 40’ arriva il raddoppio dei delfini con Itri, sempre di testa. Termina così la prima frazione con il risultato di 0-2.

La ripresa

In apertura di ripresa, arriva subito lo 0-3 dei delfini, con un bell’inserimento di Caruso. Fioccano le occasioni per l’Agropoli che potrebbe dilagare, prima con Rabbeni e poi con Tedesco, ma in entrambe le circostanze la palla termina fuori di un nulla.

Il Palomonte fatica a reagire e l’Agropoli ne approfitta per continuare a spingere al 70’ prima D’Avella e poi ancora Tedesco vanno vicini alla quarta rete, ma il portiere ospite si supera negando la gioia della rete ad entrambi. Nel finale ancora i delfini si fanno vedere in avanti con il solito Tedesco, ma anche questa volta D’Arienzo nega la gioia del goal al capitano dell’Agropoli.

Dopo 4’ minuti di recupero termina l’incontro con il risultato di 0-3.