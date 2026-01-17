Calcio, Eccellenza e Promozione subito in campo: domani tocca alla Gelbison

Il fischio d’inizio è pronto, cosi come un altro weekend legato al calcio dilettantistico del territorio. Alle 14.30 si scende già in campo in questo sabato con le gare dei campionati di Eccellenza e Promozione. Il Costa d’Amalfi aspetta l’Ebolitana capolista in un match tutt’altro che scontato visto il ruolino di marcia interno per la formazione di casa che ha costruito una vera e propria fortezza. Sfida dunque impegnativa per gli uomini di Pirozzi che, nonostante l’elevata andatura, devono sempre fare i conti con la pressione di un Apice mai domo.

Le partite

Partita importantissima anche per la Polisportiva Santa Maria che ospita il Puglianello, appaiato in classifica al penultimo posto. I giallorossi vanno a caccia di tre punti in uno scontro diretto che cambierebbe, e di molto, anche le speranze salvezza. La Battipagliese, invece, scenderà in campo di domenica contro la Sanseverinese in trasferta. È stata una settimana complicata quella delle zebrette con l’arrivo del nuovo tecnico Iuliano chiamato sin da subito ad invertire la rotta per portare un po’ di serenità in un’ambiente ora incandescente.

Attesa per il derby Poseidon-Agropoli

Attesa in Promozione quest’oggi per il derby tra Poseidon e Agropoli. Una sfida che si preannuncia intensa e combattuta vista la posta in palio e la spinta dei tifosi. I delfini dovranno fare i conti con qualche defezione di rosa, ma l’obiettivo dei ragazzi di mister Turco è raggiungere la vittoria per proseguire serenamente il discorso playoff.

Tour de force della Gelbison

Infine la Gelbison che domani dovrà vedersela contro il Nissa fuori casa. Ai rossoblù spetta un tour de force contro avversari più avanti in classifica nelle prossime giornate, una grande opportunità per dare un volto nuovo a questa stagione finora troppo tormentata. Sarà un match insidioso e in salita, ma la Gelbison sta continuando il suo progetto di ricostruzione anche con l’arrivo del nuovo bomber offensivo Matias Castro. Con la consapevolezza di non aver più nulla da perdere, sarà battaglia vera