Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 3 Maggio: si festeggiano San Filippo e Giacomo

Benvenuti all’appuntamento con l’Almanacco del 3 maggio. Questa giornata segna il cuore della primavera ed è storicamente legata a momenti di svolta politica, religiosa e sociale, dalle prime costituzioni moderne alle grandi rivoluzioni studentesche che hanno cambiato il volto dell’Europa contemporanea.

Santi celebrati oggi

In questa data la Chiesa cattolica celebra la festa dei Santi Filippo e Giacomo, Apostoli di Gesù. Filippo, originario di Betsaida, fu tra i primi a seguire il Messia; Giacomo, detto il Minore per distinguerlo dal fratello di Giovanni, fu una figura centrale della prima comunità cristiana di Gerusalemme. Si festeggiano inoltre Sant’Alessandro I Papa, San Teodosio di Pečerska e il Beato Adamo di Cantalupo in Sabina.

Nati e morti in questo giorno

L’elenco dei personaggi illustri che condividono questa data di nascita o di scomparsa unisce talenti della musica, dello sport e della politica.

Nati il 3 maggio

Niccolò Machiavelli (1469), filosofo, scrittore e politico italiano.

Golda Meir (1898), politica russa naturalizzata israeliana, quarta premier d’Israele.

Bing Crosby (1903), cantante e attore statunitense.

Giorgio Cagnotto (1947), ex tuffatore e allenatore di tuffi italiano.

Massimo Ranieri (1951), cantante, attore e conduttore televisivo italiano.

Dario Vergassola (1957), comico e cantautore italiano.

Tina Maze (1983), ex sciatrice alpina slovena.

Morti il 3 maggio

Papa Alessandro I (115), sesto vescovo di Roma e papa.

Papa Alessandro V (1410), cardinale e vescovo greco, considerato antipapa.

Ferdinando Provesi (1833), compositore e organista italiano, maestro di Giuseppe Verdi.

William Shakespeare (1616 – secondo il calendario gregoriano), drammaturgo e poeta inglese (data soggetta a dispute tra giuliano e gregoriano).

Dalida (1987), cantante e attrice francese di origine italiana.

Eventi storici principali

1497: Viene consacrata la Certosa di Pavia, capolavoro del Rinascimento lombardo.

1791: La Dieta polacca proclama la Costituzione del 3 maggio, la prima costituzione moderna scritta in Europa.

1808: Truppe francesi fucilano i ribelli spagnoli a Madrid; l’evento è immortalato nel celebre dipinto di Francisco Goya.

1937: Il romanzo Via col vento di Margaret Mitchell vince il Premio Pulitzer.

1947: In Giappone entra in vigore la nuova Costituzione post-bellica, che trasforma il paese in una democrazia parlamentare.

1968: A Parigi, i primi scontri tra studenti e polizia alla Sorbona segnano l’inizio ufficiale del Maggio francese.

1979: Margaret Thatcher viene nominata Primo Ministro del Regno Unito, diventando la prima donna a ricoprire tale carica.

Giornata mondiale

Oggi ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa (World Press Freedom Day), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993 per sottolineare l’importanza della libertà di espressione e ricordare ai governi il loro dovere di rispettare e far rispettare questo diritto fondamentale.

Curiosità e citazione

I nati il 3 maggio sono spesso descritti come persone estremamente determinate e pratiche, dotate di un grande senso estetico e di una forte capacità di leadership, proprio come dimostrato storicamente da figure come Machiavelli o Golda Meir. Molti artisti nati in questo giorno possiedono una voce o una presenza scenica magnetica e rassicurante.

Citazione del giorno

Colui che si fa padrone di una città abituata a vivere libera e non la distrugga, si aspetti di essere distrutto da lei. (Niccolò Machiavelli)

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