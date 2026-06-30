Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 29 giugno: si commemorano i primi martiri della Chiesa

Il 30 giugno si colloca come una data di passaggi fondamentali per la storia mondiale, segnata da eventi che hanno ridefinito confini geografici, scoperte scientifiche e momenti di profonda riflessione sociale. Accompagnati dalle celebrazioni religiose del giorno, ripercorriamo le nascite, le scomparse e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato questa giornata nel corso dei secoli.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica commemora i Primi Santi Martiri della Chiesa di Roma, vittime della persecuzione scatenata dall’imperatore Nerone dopo l’incendio di Roma del 64. Si celebra inoltre la memoria di San Ladislao I, re d’Ungheria, e di San Bertrando, vescovo di Le Mans.

Nati in questo giorno

Carlo VIII di Valois (1470) – Re di Francia

Jean-Jacques Barthélemy (1716) – Scrittore e archeologo francese

Franz Bleher (1839) – Pittore austriaco

Georges Duhamel (1884) – Scrittore e medico francese

Walter Ulbricht (1893) – Politico tedesco, leader della DDR

Susan Hayward (1917) – Attrice statunitense

Assia Djebar (1936) – Scrittrice e regista algerina

Florence Ballard (1943) – Cantante statunitense, componente delle Supremes

Silvio Orlando (1957) – Attore italiano

Mike Tyson (1966) – Pugile statunitense

Ralf Schumacher (1975) – Pilota automobilistico tedesco

Michael Phelps (1985) – Nuotatore statunitense

Morti in questo giorno

Giorgio Vasari (1574) – Pittore, architetto e storico dell’arte italiano

Giovanni Maria Bononcini (1678) – Compositore e violinista italiano

John Russell, VI duca di Bedford (1839) – Politico britannico

Carlo Cattaneo (1869) – Patriota, filosofo e politico italiano

Joseph Joffre (1931) – Generale francese

Lee De Forest (1961) – Scienziato e inventore statunitense

Nancy Mitford (1973) – Scrittrice e biografa britannica

Giorgio Almirante (1988) – Politico italiano

Primo Levi (1987) – Scrittore, partigiano e chimico italiano

Pina Bausch (2009) – Coreografa e ballerina tedesca

Simone Veil (2017) – Politica francese, sopravvissuta alla Shoah e prima presidente del Parlamento Europeo eletto

Eventi storici

1409 – La Sardegna viene conquistata definitivamente dalla corona d’Aragona dopo la battaglia di Sanluri.

1908 – Si verifica l’evento di Tunguska in Siberia, una devastante esplosione attribuita all’impatto o all’esplosione di un grande meteorite o frammento di cometa.

1934 – In Germania ha luogo la Notte dei lunghi coltelli, l’epurazione violenta dei vertici delle SA ordita da Adolf Hitler.

1960 – Il Congo Belga dichiara l’indipendenza dal Belgio, assumendo inizialmente il nome di Repubblica del Congo.

1963 – Strage di Ciaculli a Palermo: un’autobomba destinata al boss Salvatore Greco esplode uccidendo sette membri delle forze dell’ordine.

1971 – La navetta spaziale sovietica Soyuz 11 rientra a terra ma l’equipaggio, composto da tre cosmonauti, viene trovato morto a causa di una decompressione della capsula.

1997 – Il Regno Unito trasferisce la sovranità di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese, ponendo fine a oltre un secolo di dominio coloniale.

Giornata mondiale

Il 30 giugno si celebra la Giornata internazionale degli asteroidi (Asteroid Day), istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite per informare il pubblico sui rischi legati all’impatto degli asteroidi e per ricordare il grande evento di Tunguska del 1908. Nella stessa data ricorre anche la Giornata internazionale del parlamentarismo.

Curiosità sui nati in questo giorno

Il 30 giugno unisce personalità da record e icone della cultura pop. Michael Phelps, nato in questo giorno, è l’atleta più titolato nella storia dei Giochi olimpici moderni, avendo collezionato ben 28 medaglie complessive. Condivide il compleanno con “Iron Mike” Tyson, che nel 1986 divenne il più giovane campione del mondo dei pesi massimi a soli 20 anni. Nel panorama italiano spicca la versatilità cinematografica e teatrale di Silvio Orlando, interprete feticcio di registi come Nanni Moretti e Daniele Luchetti.

Citazione del giorno

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate: anche le nostre.” (Primo Levi)

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