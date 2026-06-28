Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 28 giugno: scoppia la Prima Guerra Mondiale

Il 28 giugno è il 179º giorno del calendario gregoriano. La Terra si avvia verso il cuore dell’estate nell’emisfero boreale, attraversando una giornata che, nel corso dei secoli, ha vissuto eventi capaci di stravolgere la storia mondiale e di segnare profondamente il panorama culturale, scientifico e sociale.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa Cattolica ricorda Sant’Ireneo di Lione, vescovo e martire, dottore della Chiesa e figura chiave della teologia cristiana antica. Si celebrano anche San Vincenzo di L’Aquila, San Attilio, e Santa Vincenza Gerosa, vergine e cofondatrice delle Suore di Maria Bambina.

Nati celebri del giorno

Il 28 giugno ha dato i natali a personalità straordinarie:

Pietro Paolo Rubens (1577), celeberrimo pittore fiammingo, tra i massimi esponenti del barocco europeo.

Jean-Jacques Rousseau (1712), illustre filosofo, scrittore e musicista svizzero, le cui idee illuministe hanno ispirato la Rivoluzione francese.

Luigi Pirandello (1867), drammaturgo, scrittore e poeta italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1934, rivoluzionario del teatro moderno.

Mel Brooks (1926), regista, attore e sceneggiatore statunitense, maestro indiscusso della commedia e della parodia cinematografica.

Elon Musk (1971), imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di aziende visionarie come Tesla e SpaceX.

Morti celebri del giorno

In questa data ci hanno lasciato figure di rilievo internazionale:

James Madison (1836), quarto presidente dei Stati Uniti d’America e considerato uno dei padri fondatori della nazione.

Ippolito Nievo (1861), scrittore e patriota italiano, celebre autore del romanzo “Le confessioni d’un italiano”.

Ferruccio Parri (1981), politico e partigiano italiano, capo del governo nell’Italia post-liberazione.

Alfredo Kraus (1999), celebre tenore spagnolo, considerato uno dei massimi lirici del XX secolo.

Pietro Taricone (2010), attore e personaggio televisivo italiano.

Eventi storici principali

Nel 1914, a Sarajevo, l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo-Este e sua moglie Sofia vengono assassinati dal nazionalista serbo Gavrilo Princip. Questo tragico evento è la miccia che fa scoppiare la Prima guerra mondiale.

Nel 1919 viene firmato il Trattato di Versailles, esattamente cinque anni dopo l’attentato di Sarajevo, ponendo ufficialmente fine alla Prima guerra mondiale tra la Germania e le potenze alleate.

Nel 1969, a New York, iniziano i moti di Stonewall in seguito a un’irruzione della polizia nel bar Stonewall Inn. Questo evento segna la nascita del movimento contemporaneo di liberazione LGBTQIA+ nel mondo.

Nel 2004 le autorità della coalizione guidata dagli Stati Uniti trasferiscono formalmente la sovranità sul territorio iracheno al governo provvisorio dell’Iraq.

Giornata mondiale

Il 28 giugno si celebra la Giornata internazionale dell’orgoglio LGBTQIA+, comunemente nota come Pride Day, istituita proprio per commemorare i moti di Stonewall del 1969 e per promuovere l’uguaglianza dei diritti.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 28 giugno possiedono spesso una personalità eclettica e una forte determinazione. Figure storiche nate oggi dimostrano una spiccata propensione a sfidare le convenzioni consolidate del proprio tempo. Basti pensare al genio drammaturgico di Pirandello, capace di scardinare le regole del teatro classico introducendo il concetto del meta-teatro, o a Elon Musk, che ha trasformato radicalmente settori complessi come l’automotive e l’esplorazione spaziale attraverso visioni inizialmente ritenute impossibili.

Citazione del giorno

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.” – Luigi Pirandello

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