Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 27 giugno: nel 1980 la strage di Ustica

Il 27 giugno si colloca nella parte centrale dell’anno, un momento in cui l’estate è ormai avviata e la storia, nel corso dei secoli, ha registrato eventi di grande rilevanza geopolitica, scientifica e culturale. Questa giornata ci invita a riflettere su passaggi cruciali che hanno segnato il cammino dell’umanità.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica ricorda san Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, figura centrale nel Concilio di Efeso. Si celebrano inoltre santa Gudula, vergine, e san Ladislao I, re d’Ungheria.

Nati e morti del giorno

Tra le personalità di rilievo nate il 27 giugno si annoverano il re di Francia Luigi XII (1462), il poeta italiano Cardolino De Carlo (1878), l’attivista e scrittrice statunitense Helen Keller (1880), l’imprenditore italiano Giorgio Armani (1934), l’attore italiano Tobia De Angelis (2000) e l’attrice statunitense Tobey Maguire (1975).

Nello stesso giorno si ricorda la scomparsa di importanti figure storiche e culturali, tra cui l’oratore romano Marco Tullio Cicerone (43 a.C.), il pittore italiano Giorgio Vasari (1574), l’inventore sammarinese Bartolomeo Borghesi (1860), l’attore italiano Bud Spencer, pseudonimo di Carlo Pedersoli (2016), e l’attore statunitense Jack Lemmon (2001).

Eventi storici

Nel 1977 la Repubblica di Gibuti ottiene ufficialmente l’indipendenza dalla Francia, segnando la fine del dominio coloniale francese nel Corno d’Africa.

Nel 1980 si consuma la strage di Ustica: un aereo di linea Douglas DC-9 della compagnia Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo, si squarcia in volo e precipita nel Mar Tirreno, causando la morte di tutte le 81 persone a bordo.

Nel 1991 ha inizio la guerra dei dieci giorni in Slovenia, primo conflitto armato legato alla dissoluzione della Jugoslavia, scatenato dall’intervento dell’Armata Popolare Jugoslava dopo la dichiarazione d’indipendenza slovena.

Giornata mondiale

Il 27 giugno si celebra la Giornata mondiale delle micro, piccole e medie imprese, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere l’importanza di queste realtà economiche nello sviluppo sostenibile e nell’economia globale.

Curiosità e citazione

Una delle figure più straordinarie nate in questo giorno è Helen Keller. Rimasta sorda e cieca a soli diciannove mesi, riuscì a imparare a comunicare grazie all’insegnante Anne Sullivan, diventando la prima persona con la sua condizione a laurearsi in lettere, per poi trasformarsi in un’autrice e attivista di fama mondiale.

La citazione del giorno è attribuita proprio a Helen Keller: “Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore.”

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