Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 26 giugno: nasce il codice a barre

Il 26 giugno è il 177º giorno del calendario gregoriano. La Terra si avvia verso il cuore dell’estate nell’emisfero boreale, portando con sé una stratificazione di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze globali che hanno segnato il corso della cultura, della scienza e della politica internazionale.

Santi del giorno

San Josemaría Escrivá de Balaguer, sacerdote e fondatore dell’Opus Dei Santi Giovanni e Paolo, martiri di Roma San Vigilio, vescovo e martire, patrono di Trento Sant’Antelmo di Chignin, vescovo San Rodolfo, vescovo

Nati e morti celebri

Nati il 26 giugno

William Thomson, Lord Kelvin (1824) – Fisico e ingegnere britannico, celebre per aver sviluppato la scala delle temperature assolute.

(1824) – Fisico e ingegnere britannico, celebre per aver sviluppato la scala delle temperature assolute. Pearl S. Buck (1892) – Scrittrice statunitense, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1938.

(1892) – Scrittrice statunitense, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1938. Salvador Allende (1908) – Politico cileno, presidente del Cile dal 1970 al 1973.

(1908) – Politico cileno, presidente del Cile dal 1970 al 1973. Claudio Abbado (1933) – Direttore d’orchestra italiano, tra i più grandi e stimati del Novecento.

(1933) – Direttore d’orchestra italiano, tra i più grandi e stimati del Novecento. Mick Jones (1955) – Chitarrista e cantante britannico, co-fondatore dello storico gruppo punk The Clash.

(1955) – Chitarrista e cantante britannico, co-fondatore dello storico gruppo punk The Clash. Paolo Maldini (1968) – Ex calciatore e dirigente sportivo italiano, leggenda del Milan e della Nazionale italiana.

(1968) – Ex calciatore e dirigente sportivo italiano, leggenda del Milan e della Nazionale italiana. Max Biaggi (1971) – Pilota motociclistico italiano, quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte in Superbike.

Morti il 26 giugno

Giorgio IV del Regno Unito (1830) – Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e re di Hannover.

(1830) – Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e re di Hannover. Alfred Sturtevant (1970) – Genetista statunitense, autore della prima mappa genetica di un cromosoma.

(1970) – Genetista statunitense, autore della prima mappa genetica di un cromosoma. Strom Thurmond (2003) – Politico statunitense, noto per il suo lunghissimo mandato come senatore.

(2003) – Politico statunitense, noto per il suo lunghissimo mandato come senatore. Alessandro Podestà (2015) – Velista italiano, figura di spicco della vela paralimpica.

Eventi storici

1483 – Richard Plantageneto viene proclamato re d’Inghilterra con il nome di Riccardo III, dopo la deposizione del giovane nipote Edoardo V.

– Richard Plantageneto viene proclamato re d’Inghilterra con il nome di Riccardo III, dopo la deposizione del giovane nipote Edoardo V. 1945 – Viene firmato a San Francisco lo Statuto delle Nazioni Unite, l’accordo istitutivo dell’ONU, da parte dei delegati di 50 nazioni.

– Viene firmato a San Francisco lo Statuto delle Nazioni Unite, l’accordo istitutivo dell’ONU, da parte dei delegati di 50 nazioni. 1963 – Il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy pronuncia a Berlino Ovest il celebre discorso che contiene la frase “Ich bin ein Berliner”, per riaffermare il sostegno americano alla città contro il blocco sovietico.

– Il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy pronuncia a Berlino Ovest il celebre discorso che contiene la frase “Ich bin ein Berliner”, per riaffermare il sostegno americano alla città contro il blocco sovietico. 1974 – Per la prima volta in un supermercato di Troy, in Ohio, viene scansionato un codice a barre (UPC) su un pacchetto di gomma da masticare Wrigley’s, rivoluzionando il commercio al dettaglio.

– Per la prima volta in un supermercato di Troy, in Ohio, viene scansionato un codice a barre (UPC) su un pacchetto di gomma da masticare Wrigley’s, rivoluzionando il commercio al dettaglio. 1997 – Viene pubblicato nel Regno Unito “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo romanzo della celebre saga fantasy scritta da J.K. Rowling.

– Viene pubblicato nel Regno Unito “Harry Potter e la pietra filosofale”, il primo romanzo della celebre saga fantasy scritta da J.K. Rowling. 2000 – Viene annunciato ufficialmente il completamento della prima bozza della sequenza del genoma umano da parte del Progetto Genoma Umano e dalla Celera Genomics.

Giornate mondiali

Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga : istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1987 per rafforzare l’azione e la cooperazione al fine di raggiungere l’obiettivo di una società internazionale libera dall’abuso di stupefacenti.

: istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1987 per rafforzare l’azione e la cooperazione al fine di raggiungere l’obiettivo di una società internazionale libera dall’abuso di stupefacenti. Giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime di tortura: proclamata nel 1997 per esprimere solidarietà alle vittime e ribadire la totale condanna di ogni forma di tortura.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 26 giugno mostrano spesso una spiccata propensione a unire la precisione tecnica alla sensibilità artistica o ideale. Figure iconiche come Lord Kelvin hanno ridefinito i confini della misurazione scientifica, mentre anime creative come Claudio Abbado o Mick Jones hanno saputo dirigere e incanalare l’energia, che fosse la compostezza di un’orchestra sinfonica o la ribellione del punk rock. Chi nasce in questo giorno tende a possedere una forte determinazione interna, una qualità evidente sia nelle lunghe carriere sportive ai massimi livelli, come quella di Paolo Maldini, sia nelle storiche e complesse battaglie politiche vissute da leader come Salvador Allende.

Citazione del giorno

“I veri leader non devono mai dire agli altri cosa fare, ma devono mostrare come si fa.” (Attribuita al mondo dello sport e della leadership condivisa, ben rappresentata dai campioni nati oggi)

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