Attualità

Castellabate, arrivano 16 nuovi agenti di polizia municipale per l’estate

Il Comune di Castellabate potenzia il controllo del territorio. Presentati 16 nuovi agenti di polizia municipale per garantire sicurezza e viabilità

Redazione Infocilento
Polizia Municipale Castellabate

Il Comune di Castellabate rafforza il proprio presidio sul territorio con l’arrivo di 16 nuovi agenti di polizia municipale. I nuovi innesti andranno a potenziare le attività di controllo, vigilanza e assistenza, non solo durante la stagione estiva ma anche nei mesi successivi. Nella giornata di ieri si è svolta la presentazione ufficiale presso il Palazzo di Città, alla presenza dell’amministrazione comunale e del vice comandante di polizia locale.

L’impegno del comune per la viabilità e la tutela della comunità

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è assicurare condizioni di sicurezza e tranquillità sia per i cittadini residenti sia per i numerosi visitatori. Il rafforzamento del comando consentirà infatti di intensificare le attività di controllo stradale, la gestione della viabilità e il presidio delle aree maggiormente frequentate.

Molti giovani del posto, insieme a colleghi provenienti da altri comuni, daranno manforte a un nucleo di agenti già consolidato e attivo sul territorio. Dalla casa comunale commentano: “A tutti i nuovi agenti va il nostro augurio di buon lavoro al servizio della comunità”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.