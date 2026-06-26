Castellabate, arrivano 16 nuovi agenti di polizia municipale per l’estate

Il Comune di Castellabate rafforza il proprio presidio sul territorio con l’arrivo di 16 nuovi agenti di polizia municipale. I nuovi innesti andranno a potenziare le attività di controllo, vigilanza e assistenza, non solo durante la stagione estiva ma anche nei mesi successivi. Nella giornata di ieri si è svolta la presentazione ufficiale presso il Palazzo di Città, alla presenza dell’amministrazione comunale e del vice comandante di polizia locale.

L’impegno del comune per la viabilità e la tutela della comunità

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è assicurare condizioni di sicurezza e tranquillità sia per i cittadini residenti sia per i numerosi visitatori. Il rafforzamento del comando consentirà infatti di intensificare le attività di controllo stradale, la gestione della viabilità e il presidio delle aree maggiormente frequentate.

Molti giovani del posto, insieme a colleghi provenienti da altri comuni, daranno manforte a un nucleo di agenti già consolidato e attivo sul territorio. Dalla casa comunale commentano: “A tutti i nuovi agenti va il nostro augurio di buon lavoro al servizio della comunità”.