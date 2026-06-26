Trentinara si trasforma in una tela viva: il nuovo video emozionale ispirato all’arte del maestro Fernando Mangone

Un viaggio tra arte, mito, paesaggio e identità territoriale. È questo il cuore del nuovo video emozionale dedicato a Trentinara, realizzato con l’obiettivo di raccontare e promuovere il borgo attraverso una narrazione capace di unire bellezza, memoria e visione del futuro.

Lo spot nasce dall’ispirazione dell’opera del maestro Fernando Mangone, “Le origini – Teogonia greca: da Caos a Eros”, e trasforma Trentinara in una vera e propria tela viva. Nell’attimo in cui il cielo bacia il mare, l’artista raffigura Afrodite, dea della bellezza, che prende vita e inizia il suo viaggio nel borgo, attraversandone i luoghi più rappresentativi.

I luoghi simbolo del borgo raccontati da Afrodite

Afrodite diventa così una presenza simbolica, una guida poetica che accompagna lo spettatore alla scoperta di Trentinara: dalla Terrazza del Cilento alla Via dell’Amore, dalla Terrazza degli Innamorati al Giardino dei Tramonti, dal centro storico ai panorami che rendono il paese uno dei luoghi più suggestivi del Cilento.

Il video non racconta soltanto una nuova opera d’arte, ma restituisce l’immagine di un territorio che continua a valorizzarsi, custodendo la propria identità e aprendosi a una narrazione contemporanea, emozionale e turistica. La finalità del progetto è infatti anche promozionale: rafforzare il posizionamento di Trentinara come destinazione culturale, romantica e paesaggistica, capace di attrarre visitatori, appassionati d’arte, viaggiatori e persone alla ricerca di luoghi autentici da vivere e scoprire.

Una destinazione da vivere tra bellezza e memoria

Attraverso il linguaggio del video, Trentinara viene presentata non solo come borgo da visitare, ma come esperienza da attraversare: un luogo in cui la bellezza non si osserva soltanto, ma si vive nei paesaggi, nelle tradizioni, nei volti, nei vicoli, nella luce e nella memoria della comunità. Il racconto visivo culmina nell’incontro tra Afrodite e l’opera monumentale del maestro Mangone, in un finale simbolico che unisce mito e realtà, arte e territorio, presente e futuro.

“Innamorati della bellezza, innamorati di Trentinara” è il messaggio che accompagna l’intero progetto: un invito a lasciarsi trasportare dal racconto e a scoprire dal vivo un borgo che continua a emozionare, sorprendere e rinnovarsi.

Il video sarà veicolato attraverso i canali social istituzionali e condiviso con partner, operatori culturali, realtà territoriali e media, con l’obiettivo di amplificare la promozione del paese e contribuire alla valorizzazione dell’immagine turistica di Trentinara.

I crediti del progetto visivo

Concept e progetto: Comune di Trentinara (SA)

Produzione video: Gerardo Bellissimo

Voice over: Domenico Aria