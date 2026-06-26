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“Agropoli in Tour”: torna il servizio navetta serale gratuito per l’estate 2026

Torna "Agropoli in tour" per l'estate 2026. A breve l'attivazione del servizio navetta serale gratuito con due linee (gialla e blu) per collegare centro, mare e aree storiche.

Antonio Pagano
Navetta Agropoli

Visto il riscontro degli anni passati, si rinnova anche per l’estate 2026 “Agropoli in tour”, il servizio navetta serale gratuito che punta ad agevolare gli spostamenti di cittadini, famiglie e turisti presenti in città. L’Ente, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha infatti fornito un atto di indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Turismo per l’attivazione del servizio.

Linea Gialla e Linea Blu: come funziona il servizio e dove trovare i ticket

Saranno due i veicoli che garantiranno il servizio di trasporto navetta turistica: la linea gialla e la linea blu. I fruitori dovranno munirsi di un apposito ticket prima di accedere ai mezzi; i biglietti saranno reperibili presso gli infopoint dislocati in città o nei punti convenzionati. Il servizio navetta verrà svolto a cura dell’azienda consortile Agropoli Cilento Servizi.

I percorsi: collegamenti strategici tra aree periferiche, centro e luoghi storici

Il servizio collegherà strategicamente i nodi di interscambio (Stazione FS, parcheggi periferici) con il centro, il Castello, il Cineteatro e tutte le aree interne. Sono due i percorsi delle navette turistiche individuati dal Comune di Agropoli, itinerari che consentono di avere una visione complessiva della città, dei suoi luoghi storici, caratteristici e centrali, utili per far comprendere la storia culturale e civile del territorio.

Linea circolare esterna e interna: tutte le fermate nel dettaglio

Per tutto il periodo estivo, quindi, una prima navetta partirà dalla zona Mattine effettuando una linea circolare esterna: percorrerà e sosterà nella zona del Lungomare, alla stazione ferroviaria, nelle zone periferiche della Madonna del Carmine e di Piazza Moio, passando inoltre per il Cineteatro e nei pressi del Municipio, per poi ritornare al punto di partenza delle Mattine percorrendo nuovamente il Lungomare San Marco.

La seconda navetta partirà invece dal Cineteatro Eduardo De Filippo, effettuando una linea circolare interna che interesserà esclusivamente i punti nevralgici della città. Pertanto, il mezzo percorrerà Piazza Chili, la zona nei pressi del mercato ortofrutticolo, il Castello e la zona del Municipio, con successivo ritorno al Cineteatro.

Orari e informazioni utili

Per quanto riguarda gli orari dettagliati e le ulteriori informazioni sul servizio navetta, questi verranno comunicati nei prossimi giorni dal Comune di Agropoli.

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