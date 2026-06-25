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Scario: al via la IX edizione di “Teatro sotto le stelle” con lo sbarco della Madonnina

Inaugurata a Scario la IX edizione di "Teatro sotto le stelle" con la rievocazione dello sbarco della Madonnina del 1846

Maria Emilia Cobucci

Ha preso il via a Scario la IX edizione della rassegna teatrale “Teatro sotto le stelle”, organizzata dalla Pro Loco cittadina, diretta da Rosa Guzzo, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un appuntamento importante per la nota località turistica di Scario che apre ufficialmente l’estate 2026.

La rievocazione dello sbarco della Madonnina

Ad aprire la IX edizione della rassegna teatrale è stata la rievocazione storica dello sbarco della Madonnina ad opera della compagnia teatrale “I Latitanti”, guidata dalla regista Rosa Baldassarri.

Un momento sentito e partecipato che, attraverso dialoghi, musiche e scene di vita vissuta, ha rievocato un evento storico accaduto il 10 Agosto del 1846, quando un veliero proveniente da Napoli riuscì, nonostante la tempesta in corso, ad approdare lungo la costa di Scario. Un evento che indusse il capitano del veliero, come precedentemente promesso, a lasciare la statua della Madonnina che aveva a bordo nel primo porto dove l’equipaggio avrebbe trovato riparo. E così fu. Da allora l’Immacolata Concezione, alla quale è dedicata la chiesa Madre, è la patrona di Scario.

“È importante trasmettere le nostre tradizioni e la nostra storia alle giovani generazioni”, ha affermato Massimo Furiati, attore della compagnia “I Latitanti”.

Al via la gara tra le compagnie

A partire da questa sera invece spazio alle compagnie in gara, come ricordato dal vicepresidente della Pro Loco Vincenzo Lombardi. I vari gruppi teatrali si avvicenderanno nei prossimi giorni, per arrivare poi alla serata conclusiva durante la quale si procederà, come di consueto, alle diverse premiazioni.

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