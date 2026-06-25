Tragedia a Vallo della Lucania: il cane Salvo non ce l’ha fatta, il dolore delle volontarie

Le condizioni di Salvo, il cane investito a Vallo della Lucania lo scorso 13 giugno da un automobilista che non si è fermato a soccorrerlo, sono precipitate.

A prendersi subito cura del cane sono state le volontarie di FareAmbiente che, insieme ai servizi veterinari, lo avevano trasferito d’urgenza presso una clinica specializzata. Qui era stato operato per una brutta frattura della colonna vertebrale, spezzata in ben due punti. Il quadro clinico era apparso fin da subito compromesso: Salvo non avrebbe mai più recuperato l’uso delle zampe e non sarebbe più tornato a camminare.

Da lì era partito un appello solidale per sostenere le spese economiche di cui si erano fatte carico le volontarie.

Il tragico peggioramento e il ritorno in clinica

Questa mattina, però, la situazione è precipitata. A causa di un’emorragia, il cane è stato portato d’urgenza nuovamente in clinica. A questo si è aggiunta anche la rottura delle viti inserite durante l’intervento, probabilmente a causa di un movimento sbagliato.

Il commosso addio delle volontarie di FareAmbiente

Le parole di una delle volontarie hanno colpito tutte le persone coinvolte in questa triste storia: