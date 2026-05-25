Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 25 maggio: nasce padre Pio

L’almanacco del 25 maggio ci accompagna alla scoperta di una giornata ricca di avvenimenti storici, nascite illustri e ricorrenze che hanno segnato la cultura globale. Scopriamo insieme i fatti principali, i personaggi che hanno celebrato la propria nascita o che ci hanno lasciato in questa data, oltre alle curiosità e alle celebrazioni odierne.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica venera san Beda il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa; santa Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine; san Gregorio VII, papa; san Cristoforo Magallanes e compagni, martiri messicani; san Urbano I, papa.

Nati il 25 maggio

Tra i personaggi storici e contemporanei nati in questo giorno si ricordano:

Padre Pio da Pietrelcina (1887), presbitero e santo italiano

Josip Broz Tito (1892), politico e dittatore jugoslavo

Raymond Carver (1938), scrittore e poeta statunitense

Ian McKellen (1939), attore britannico

Gaetano Scirea (1953), calciatore italiano

Giovanni Vernia (1973), comico e conduttore radiofonico italiano

Cillian Murphy (1976), attore irlandese

Morti il 25 maggio

In questa data ci hanno lasciato figure di rilievo come:

Papa Gregorio VII (1085), pontefice della Chiesa cattolica

Baldassarre Castiglione (1630), pittore italiano

Pedro Calderón de la Barca (1681), drammaturgo e poeta spagnolo

Robert Capa (1954), fotoreporter ungherese naturalizzato statunitense

Rosa Ponselle (1981), soprano statunitense

Eventi storici principali

Il 25 maggio è stato teatro di importanti svolte storiche, scientifiche e culturali:

1961: Il presidente statunitense John F. Kennedy annuncia davanti al Congresso l’obiettivo di avviare il programma Apollo per portare un uomo sulla Luna prima della fine del decennio.

1963: Ad Addis Abeba, in Etiopia, viene fondata l’Organizzazione dell’Unità Africana.

1977: Nei cinema statunitensi debutta Guerre stellari, il primo film della celebre saga cinematografica creata da George Lucas.

2020: A Minneapolis, negli Stati Uniti, avviene l’uccisione di George Floyd da parte di un agente di polizia, evento che scatena una vasta ondata di proteste globali legate al movimento Black Lives Matter.

Giornata mondiale

Il 25 maggio si celebra la Giornata mondiale dei bambini scomparsi, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma dei minori che svaniscono nel nulla e per promuovere strategie di prevenzione e ricerca. Nella stessa data, gli appassionati di letteratura fantascientifica celebrano il Towel Day (la Giornata dell’asciugamano) in onore dello scrittore Douglas Adams, autore della Guida galattica per gli autostoppisti.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 25 maggio appartengono al segno zodiacale dei Gemelli. Spesso mostrano una spiccata propensione per la comunicazione, una mente eclettica e una forte determinazione nel perseguire i propri ideali, caratteristiche evidenti sia nell’impegno spirituale di figure come Padre Pio, sia nel talento trasformativo di grandi attori del cinema contemporaneo come Cillian Murphy e Ian McKellen.

Citazione del giorno

“Le cose cambiano così velocemente che non hai tempo di accorgertene, e se non stai attento ti ritrovi a vivere nel passato senza nemmeno saperlo.” – Raymond Carver

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