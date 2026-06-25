Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 25 giugno: Microsoft lancia Windows 98

Il 25 giugno si rivela una data densa di transizioni storiche epocali e di anniversari legati a figure che hanno rivoluzionato l’arte, la letteratura e la tecnologia, tracciando percorsi indelebili nella memoria collettiva.

Santi celebrati il 25 giugno

San Guglielmo da Vercelli, abate e fondatore della Congregazione di Montevergine. San Massimo di Torino, primo vescovo della città piemontese. San Prospero di Reggio Emilia, vescovo. Santa Febronia di Nisibis, martire.

Nati il 25 giugno

Antoni Gaudí (1852), architetto spagnolo esponente del modernismo catalano. George Orwell (1903), scrittore e saggista britannico, autore di capolavori come diciannove ottantaquattro. Sidney Lumet (1924), regista e produttore cinematografico statunitense. Roberto Vecchioni (1943), cantautore, paroliere e scrittore italiano. Vittorio Feltri (1943), giornalista e saggista italiano. George Michael (1963), cantante e compositore britannico. Filippo Timi (1974), attore, regista e scrittore italiano.

Morti il 25 giugno

Simone IV di Montfort (1218), condottiero francese. Georg Philipp Telemann (1767), compositore e organista tedesco. Michel Foucault (1984), filosofo e saggista francese. Jacques-Yves Cousteau (1997), oceanografo ed esploratore francese. Farrah Fawcett (2009), attrice statunitense. Michael Jackson (2009), cantautore, ballerino e produttore discografico statunitense, noto come il Re del Pop.

Eventi storici del 25 giugno

1678 – Elena Lucrezia Cornaro Piscopia discute la sua tesi a Padova, diventando la prima donna laureata al mondo. 1857 – In Francia viene pubblicata la raccolta di poesie I fiori del male di Charles Baudelaire. 1946 – In Italia si insedia ufficialmente l’Assemblea Costituente, l’organo legislativo preposto alla stesura della nuova Costituzione repubblicana, con Giuseppe Saragat alla presidenza. 1947 – Viene pubblicato in Olanda il Diario di Anna Frank. 1950 – L’esercito nordcoreano attraversa il trentottesimo parallelo dando inizio alla guerra di Corea. 1974 – Nelle edicole italiane esce il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato e diretto da Indro Montanelli. 1991 – La Slovenia e la Croazia dichiarano ufficialmente la propria indipendenza dalla Jugoslavia. 1998 – La Microsoft lancia sul mercato il sistema operativo Windows 98.

Giornate mondiali del 25 giugno

Giornata mondiale della vitiligine, istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa condizione cronica della pelle e combattere i pregiudizi sociali. Giornata del marittimo, istituita dall’Organizzazione Marittima Internazionale per riconoscere il contributo fondamentale dei lavoratori del mare al commercio globale.

Curiosità e citazione

I nati in questo giorno si distinguono spesso per una straordinaria capacità di visione laterale e una spiccata originalità. L’estro visionario di Antoni Gaudí, che ha ridisegnato i confini dell’architettura imitando le forme della natura, e la straordinaria capacità di George Orwell di decodificare le strutture sociali e politiche del suo tempo, dimostrano come il 25 giugno sia un terreno fertile per menti rivoluzionarie e destinate a lasciare un’impronta duratura.

Citazione del giorno di George Orwell: Nel tempo dell’inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario.

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