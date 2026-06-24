Guida alle Birre d’Italia 2027: Beer Hunters di Agropoli è tra i locali eccellenti

Un importante riconoscimento nazionale per Beer Hunters. Il locale di Agropoli è stato inserito tra i “Locali Eccellenti” della Guida alle Birre d’Italia 2027, la pubblicazione di riferimento dedicata alla cultura della birra di qualità in Italia.

I criteri del riconoscimento nazionale

Il riconoscimento premia le realtà che si distinguono per la qualità della proposta birraria, la competenza nel servizio, l’attenzione alla selezione dei prodotti e la capacità di diffondere una vera cultura della birra artigianale.

Per Beer Hunters si tratta di un traguardo particolarmente significativo, frutto di anni di lavoro dedicati alla ricerca delle migliori produzioni italiane e internazionali, alla formazione continua e alla volontà di offrire ai clienti un’esperienza autentica e consapevole.

«Ricevere questo riconoscimento rappresenta per noi una grande soddisfazione. È il risultato dell’impegno quotidiano di tutto il team e della fiducia che i nostri clienti ci dimostrano ogni giorno. Continueremo a lavorare con la stessa passione che ci accompagna fin dall’inizio di questa avventura».

Nel corso degli anni Beer Hunters è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale nel Cilento, proponendo una selezione in continua evoluzione, eventi dedicati alla degustazione e un’offerta gastronomica pensata per valorizzare al meglio il mondo della birra di qualità.

Un orgoglio per Agropoli e il Cilento

L’ingresso tra i “Locali Eccellenti” della Guida alle Birre d’Italia 2027 rappresenta un importante riconoscimento non solo per Beer Hunters, ma anche per il territorio di Agropoli e del Cilento, sempre più presenti nelle principali guide enogastronomiche nazionali.