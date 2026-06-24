Battiti d’arte a Salerno: mostra e asta di beneficenza per sostenere la LILT

Battiti d’arte, mostra d’arte ed asta di beneficenza a sostegno della LILT Salerno. Una tre giorni nel chiostro del Convento dei Cappuccini a piazza San Francesco a Salerno il 26, 27 e 28 giugno. Giovedì 25 giugno alle 10.00 la conferenza stampa di presentazione nella sala del chiostro della chiesa Maria S.S. Immacolata di Salerno.

Sessanta opere all’asta con Gaetano Stella

Saranno 60 le opere, donate alla LILT di Salerno, da altrettanti artisti, ad essere esposte per tre giorni nella sala del chiostro, opere che saranno battute la sera di sabato 27 giugno, a partire dalle 18, dal noto autore e regista teatrale Gaetano Stella.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere le iniziative della LILT, associazione provinciale di Salerno, che da 46 anni è impegnata in azioni fondate sul principio che “prevenire è vivere”. Quanto raccolto sosterrà i servizi gratuiti di prevenzione oncologica e diagnosi precoce messi in campo dall’associazione.

La conferenza stampa e la rete di solidarietà

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento saranno presenti, oltre al Presidente della LILT di Salerno, dottor Giuseppe Pistolese, Padre Giampiero Canelli, Gaetano Stella, Marco Petillo, e di una ulteriore rappresentanza degli artisti che hanno donato le opere.

Dichiara il Presidente Giuseppe Pistolese: “Sono certo che la generosità dimostrata ad oggi dai nostri cittadini continui con la partecipazione a questa asta di beneficenza, che rappresenta un importante sostegno alle attività che la LILT Salerno porta avanti ogni giorno a favore della comunità. Insieme a voi possiamo dare concretezza alla solidarietà.”

Una tre giorni che trasformerà Salerno nella capitale Italiana dell’arte solidale con opere che al grande valore commerciale uniscono quello incommensurabile rappresentato dal fine etico per cui sono state donate.