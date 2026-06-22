Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 22 giugno: l’abiura di Galileo Galilei

Il 22 giugno rappresenta il 173º giorno del calendario gregoriano. La terra si trova ormai nel pieno dell’estate nell’emisfero boreale, vivendo una delle giornate con il maggior numero di ore di luce dell’anno, un momento che storicamente segna passaggi cruciali, grandi scoperte e trasformazioni culturali profonde.

Santi del giorno

San Paolino da Nola (Vescovo) San Giovanni Fisher (Cardinale e martire) San Tommaso Moro (Martire) Sant’Albano d’Inghilterra (Primo martire della Britannia) San Consorzia (Vergine)

Nati e morti celebri

Nati il 22 giugno

Giuseppe Mazzini (Politico, filosofo e patriota italiano, nato nel 1805)

Erich Maria Remarque (Scrittore tedesco, autore di “Niente di nuovo sul fronte occidentale”, nato il 1898)

Billy Wilder (Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico austriaco naturalizzato statunitense, nato nel 1906)

Meryl Streep (Attrice statunitense, pluripremiata ai Premi Oscar, nata nel 1949)

Piero Pelù (Cantautore italiano, cofondatore dei Litfiba, nato nel 1962)

Emanuele Filiberto di Savoia (Membro della Casa Savoia e personaggio televisivo, nato nel 1972)

Morti il 22 giugno

Giovanni Fisher (Cardinale e umanista inglese, giustiziato nel 1535)

Judy Garland (Attrice e cantante statunitense, celebre interprete de “Il mago di Oz”, deceduta nel 1969)

Fred Buscaglione (Cantautore e polistrumentista italiano, deceduto nel 1960)

Joseph L. Mankiewicz (Regista e sceneggiatore statunitense, deceduto nel 1993)

Patrizia Cavalli (Poetessa italiana, deceduta nel 2022)

Eventi storici principali

1633: Galileo Galilei viene costretto dal Sant’Uffizio ad abiurare le sue teorie eliocentriche davanti al tribunale dell’Inquisizione.

1941: La Germania nazista avvia l’Operazione Barbarossa, l’invasione militare dell’Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale.

1946: In Italia viene emanata l’Amnistia Togliatti, un provvedimento di clemenza volto alla pacificazione nazionale dopo la fine del conflitto.

1983: Scompare in circostanze misteriose a Roma Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di quindici anni, dando inizio a uno dei gialli più intricati della storia italiana.

1986: Diego Armando Maradona segna il celebre gol della “Mano de Dios” e il “Gol del secolo” nei quarti di finale dei Mondiali del Messico contro l’Inghilterra.

2012: Paraguay, il presidente Fernando Lugo viene rimosso dal suo incarico tramite un rapido processo di impeachment giudicato controverso da molti osservatori internazionali.

Giornata mondiale

Il 22 giugno si celebra la Giornata mondiale delle foreste pluviali (World Rainforest Day), istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza vitale di questi ecosistemi per la biodiversità globale e per il contrasto ai cambiamenti climatici.

Curiosità sui nati in questo giorno

I nati il 22 giugno appartengono al segno zodiacale del Cancro. Spesso caratterizzati da una profonda sensibilità e da un intuito spiccato, mostrano una naturale propensione per le arti e la narrazione. Figure iconiche come Billy Wilder e Meryl Streep dimostrano la capacità di questo giorno di esprimere personalità capaci di ridefinire gli standard creativi del cinema mondiale attraverso l’empatia e l’osservazione meticolosa dell’animo umano.

Citazione del giorno

“La formula della felicità è il possesso di un briciolo di follia.” (Erich Maria Remarque)

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco