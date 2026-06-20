Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 20 giugno: Nilde Iotti primo presidente donna della Camera

Il 20 giugno ci introduce nel cuore dell’estate, segnando spesso una giornata di transizione e di memoria storica profonda. Attraverso i secoli, questa data ha fatto da sfondo a svolte istituzionali epocali, nascite di intellettuali straordinari e ricorrenze internazionali nate per scuotere le coscienze globali. Andiamo a scoprire insieme i protagonisti e gli eventi che hanno impresso un segno indelebile in questo giorno.

Santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora la memoria di San Silverio, Papa e martire, patrono dell’isola di Ponza. Si venerano inoltre la beata Vergine Maria Consolatrice (Consolata), patrona di Torino, e San Giovanni da Matera, abate.

Nati celebri

Il 20 giugno vede la nascita di personalità che hanno rivoluzionato l’arte, la scienza e la cultura:

Salvator Rosa (1615), celebre pittore, incisore e poeta italiano di epoca barocca.

Jacques Offenbach (1819), compositore e violoncellista tedesco naturalizzato francese, padre dell’operetta.

Errico Malatesta (1853), uno dei maggiori teorici e attivisti del movimento anarchico italiano.

Gianni Celati (1937), stimato scrittore, traduttore e critico letterario italiano.

Lionel Richie (1949), iconico cantante, compositore e produttore discografico statunitense.

Nicole Kidman (1967), attrice australiana con cittadinanza statunitense, vincitrice del Premio Oscar.

Morti celebri

In questa data si ricordano le scomparse di figure storiche e artistiche di primo piano:

Luigi XIV di Turingia (1227), langravio di Turingia, noto per il suo legame con santa Elisabetta d’Ungheria.

Emmanuel Joseph Sieyès (1836), abate, politico e teorico della Rivoluzione francese.

Manuel Belgrano (1820), patriota, economista e generale argentino, creatore della bandiera dell’Argentina.

Clara Zetkin (1933), politica tedesca, figura di spicco del movimento femminista e socialista internazionale.

Emil Cioran (1995), filosofo, saggista e aforista rumeno, tra i più influenti del Novecento.

Eventi storici principali

1789: In Francia, i membri del Terzo Stato effettuano il celebre Giuramento della Pallacorda, impegnandosi a non separarsi finché non avranno dato una costituzione al Paese.

1837: La regina Vittoria sale al trono del Regno Unito all’età di diciotto anni, dando inizio alla lunghissima epoca vittoriana.

1888: Il biologo scozzese Alexander Fleming, futuro scopritore della penicillina, ottiene il suo diploma di scuola superiore, muovendo i primi passi verso la carriera scientifica.

1963: Viene firmato l’accordo per l’istituzione della Linea Rossa, il telefono rosso, un collegamento diretto tra la Casa Bianca e il Cremlino per prevenire la guerra nucleare accidentale.

1979: Nilde Iotti viene eletta presidente della Camera dei deputati italiana; è la prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato.

Giornata mondiale

Il 20 giugno si celebra in tutto il pianeta la Giornata mondiale dei profughi (World Refugee Day), istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo costretti a fuggire da guerre e persecuzioni.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 20 giugno si trova proprio sul punto di transizione tra i Gemelli e il Cancro, ereditando spesso una straordinaria sensibilità emotiva combinata con una spiccata doti comunicativa. Molti dei nati in questa data, come Nicole Kidman o Lionel Richie, manifestano una naturale propensione per le arti performative e una forte capacità di immedesimazione, che permette loro di eccellere nell’interpretazione o nella composizione musicale, lasciando un impatto duraturo sulla cultura di massa.

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco