Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 19 giugno: fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 19 giugno, un giorno di grandi transizioni storiche, conquiste civili e pietre miliari della cultura pop.

Giornate Mondiali

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Sessuale nei Conflitti: Istituita dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alle violenze sessuali utilizzate come arma di guerra e per onorare le vittime.

Istituita dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alle violenze sessuali utilizzate come arma di guerra e per onorare le vittime. Giornata Mondiale della Drepanocitosi (o Anemia Falciforme): Una giornata per far conoscere questa malattia genetica del sangue, migliorando l’accesso alle cure e la diagnosi precoce a livello globale.

Il Santo del Giorno

San Romualdo: Abate e fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi, figura chiave dell’eremitismo medievale.

Abate e fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi, figura chiave dell’eremitismo medievale. Santi Gervasio e Protasio: Martiri di Milano. Le loro reliquie furono ritrovate da Sant’Ambrogio nel 386 e sono tuttora venerate nella cripta della basilica a lui dedicata.

Martiri di Milano. Le loro reliquie furono ritrovate da Sant’Ambrogio nel 386 e sono tuttora venerate nella cripta della basilica a lui dedicata. Santa Giuliana Falconieri: Vergine, fondatrice delle Mantellate (le Serve di Maria).

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

1865 – Nasce il “Juneteenth” (La fine della schiavitù negli USA): Il generale dell’Unione Gordon Granger arriva a Galveston, in Texas, annunciando la liberazione degli ultimi schiavi afroamericani. Oggi è una festa nazionale negli Stati Uniti.

Il generale dell’Unione Gordon Granger arriva a Galveston, in Texas, annunciando la liberazione degli ultimi schiavi afroamericani. Oggi è una festa nazionale negli Stati Uniti. 1910 – Si celebra la prima Festa del Papà: Ideata da Sonora Smart Dodd per onorare il padre, veterano della guerra civile, la festa viene celebrata per la prima volta a Spokane, nello Stato di Washington.

Ideata da Sonora Smart Dodd per onorare il padre, veterano della guerra civile, la festa viene celebrata per la prima volta a Spokane, nello Stato di Washington. 1934 – Nasce la FCC negli Stati Uniti: Viene creata la Federal Communications Commission, l’organismo che ancora oggi regola le telecomunicazioni, la radio e la televisione negli USA.

Viene creata la Federal Communications Commission, l’organismo che ancora oggi regola le telecomunicazioni, la radio e la televisione negli USA. 1976 – Re Carlo XVI Gustavo di Svezia sposa Silvia Sommerlath: Un matrimonio reale storico; la sera prima della cerimonia, il gruppo pop svedese degli ABBA esegue per la prima volta in assoluto il celebre brano Dancing Queen in onore della futura regina.

Un matrimonio reale storico; la sera prima della cerimonia, il gruppo pop svedese degli esegue per la prima volta in assoluto il celebre brano Dancing Queen in onore della futura regina. 1999 – Il Patto di Bologna: I ministri dell’Istruzione di 29 paesi europei firmano la Dichiarazione di Bologna, dando vita allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (il processo che ha uniformato i titoli universitari in Europa).

Grandi Addii e Nascite Illustri

Tra i nati di oggi ricordiamo il filosofo francese Blaise Pascal (1623), l’attore italiano Gianni Cavina (1940) e la rockstar indie Nick Drake (1948).

Ci lasciavano oggi:

1937 – J.M. Barrie: Lo scrittore e drammaturgo scozzese, celebre in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Peter Pan, l’eterno bambino.

Lo scrittore e drammaturgo scozzese, celebre in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Peter Pan, l’eterno bambino. 1993 – William Golding: Scrittore britannico, autore del capolavoro Il signore delle mosche e Premio Nobel per la Letteratura nel 1983.

Scrittore britannico, autore del capolavoro Il signore delle mosche e Premio Nobel per la Letteratura nel 1983. 2010 – Carlos Monsiváis: Uno dei più grandi scrittori, saggisti e intellettuali del Messico contemporaneo, cronista fondamentale della vita sociale del suo Paese.

Uno dei più grandi scrittori, saggisti e intellettuali del Messico contemporaneo, cronista fondamentale della vita sociale del suo Paese. 2016 – Anton Yelchin: Promettente attore statunitense di origini russe (noto per il ruolo di Chekov nei film di Star Trek), scompare tragicamente a soli 27 anni in un assurdo incidente d’auto nel vialetto di casa.

Il 19 giugno del 1978 fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione cicciottello e cinico amante delle lasagne, creato dalla matita di Jim Davis. Oggi è la striscia a fumetti più pubblicata al mondo.

Programmi Tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001