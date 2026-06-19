Almanacco

Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 19 giugno: fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione

Dalla fine della schiavitù americana al debutto di Garfield: storie e protagonisti del 19 giugno

Redazione Infocilento
Garfield

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 19 giugno, un giorno di grandi transizioni storiche, conquiste civili e pietre miliari della cultura pop.

Giornate Mondiali

  • Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Sessuale nei Conflitti: Istituita dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alle violenze sessuali utilizzate come arma di guerra e per onorare le vittime.
  • Giornata Mondiale della Drepanocitosi (o Anemia Falciforme): Una giornata per far conoscere questa malattia genetica del sangue, migliorando l’accesso alle cure e la diagnosi precoce a livello globale.

Il Santo del Giorno

  • San Romualdo: Abate e fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi, figura chiave dell’eremitismo medievale.
  • Santi Gervasio e Protasio: Martiri di Milano. Le loro reliquie furono ritrovate da Sant’Ambrogio nel 386 e sono tuttora venerate nella cripta della basilica a lui dedicata.
  • Santa Giuliana Falconieri: Vergine, fondatrice delle Mantellate (le Serve di Maria).

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

  • 1865 – Nasce il “Juneteenth” (La fine della schiavitù negli USA): Il generale dell’Unione Gordon Granger arriva a Galveston, in Texas, annunciando la liberazione degli ultimi schiavi afroamericani. Oggi è una festa nazionale negli Stati Uniti.
  • 1910 – Si celebra la prima Festa del Papà: Ideata da Sonora Smart Dodd per onorare il padre, veterano della guerra civile, la festa viene celebrata per la prima volta a Spokane, nello Stato di Washington.
  • 1934 – Nasce la FCC negli Stati Uniti: Viene creata la Federal Communications Commission, l’organismo che ancora oggi regola le telecomunicazioni, la radio e la televisione negli USA.
  • 1976 – Re Carlo XVI Gustavo di Svezia sposa Silvia Sommerlath: Un matrimonio reale storico; la sera prima della cerimonia, il gruppo pop svedese degli ABBA esegue per la prima volta in assoluto il celebre brano Dancing Queen in onore della futura regina.
  • 1999 – Il Patto di Bologna: I ministri dell’Istruzione di 29 paesi europei firmano la Dichiarazione di Bologna, dando vita allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (il processo che ha uniformato i titoli universitari in Europa).

Grandi Addii e Nascite Illustri

Tra i nati di oggi ricordiamo il filosofo francese Blaise Pascal (1623), l’attore italiano Gianni Cavina (1940) e la rockstar indie Nick Drake (1948).

Ci lasciavano oggi:

  • 1937 – J.M. Barrie: Lo scrittore e drammaturgo scozzese, celebre in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Peter Pan, l’eterno bambino.
  • 1993 – William Golding: Scrittore britannico, autore del capolavoro Il signore delle mosche e Premio Nobel per la Letteratura nel 1983.
  • 2010 – Carlos Monsiváis: Uno dei più grandi scrittori, saggisti e intellettuali del Messico contemporaneo, cronista fondamentale della vita sociale del suo Paese.
  • 2016 – Anton Yelchin: Promettente attore statunitense di origini russe (noto per il ruolo di Chekov nei film di Star Trek), scompare tragicamente a soli 27 anni in un assurdo incidente d’auto nel vialetto di casa.

Il 19 giugno del 1978 fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione cicciottello e cinico amante delle lasagne, creato dalla matita di Jim Davis. Oggi è la striscia a fumetti più pubblicata al mondo.

Programmi Tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail:  commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.