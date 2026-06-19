Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 19 giugno: fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 19 giugno, un giorno di grandi transizioni storiche, conquiste civili e pietre miliari della cultura pop.
Giornate Mondiali
- Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Sessuale nei Conflitti: Istituita dall’ONU per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di porre fine alle violenze sessuali utilizzate come arma di guerra e per onorare le vittime.
- Giornata Mondiale della Drepanocitosi (o Anemia Falciforme): Una giornata per far conoscere questa malattia genetica del sangue, migliorando l’accesso alle cure e la diagnosi precoce a livello globale.
Il Santo del Giorno
- San Romualdo: Abate e fondatore dell’Ordine dei Camaldolesi, figura chiave dell’eremitismo medievale.
- Santi Gervasio e Protasio: Martiri di Milano. Le loro reliquie furono ritrovate da Sant’Ambrogio nel 386 e sono tuttora venerate nella cripta della basilica a lui dedicata.
- Santa Giuliana Falconieri: Vergine, fondatrice delle Mantellate (le Serve di Maria).
Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici
- 1865 – Nasce il “Juneteenth” (La fine della schiavitù negli USA): Il generale dell’Unione Gordon Granger arriva a Galveston, in Texas, annunciando la liberazione degli ultimi schiavi afroamericani. Oggi è una festa nazionale negli Stati Uniti.
- 1910 – Si celebra la prima Festa del Papà: Ideata da Sonora Smart Dodd per onorare il padre, veterano della guerra civile, la festa viene celebrata per la prima volta a Spokane, nello Stato di Washington.
- 1934 – Nasce la FCC negli Stati Uniti: Viene creata la Federal Communications Commission, l’organismo che ancora oggi regola le telecomunicazioni, la radio e la televisione negli USA.
- 1976 – Re Carlo XVI Gustavo di Svezia sposa Silvia Sommerlath: Un matrimonio reale storico; la sera prima della cerimonia, il gruppo pop svedese degli ABBA esegue per la prima volta in assoluto il celebre brano Dancing Queen in onore della futura regina.
- 1999 – Il Patto di Bologna: I ministri dell’Istruzione di 29 paesi europei firmano la Dichiarazione di Bologna, dando vita allo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (il processo che ha uniformato i titoli universitari in Europa).
Grandi Addii e Nascite Illustri
Tra i nati di oggi ricordiamo il filosofo francese Blaise Pascal (1623), l’attore italiano Gianni Cavina (1940) e la rockstar indie Nick Drake (1948).
Ci lasciavano oggi:
- 1937 – J.M. Barrie: Lo scrittore e drammaturgo scozzese, celebre in tutto il mondo per aver creato il personaggio di Peter Pan, l’eterno bambino.
- 1993 – William Golding: Scrittore britannico, autore del capolavoro Il signore delle mosche e Premio Nobel per la Letteratura nel 1983.
- 2010 – Carlos Monsiváis: Uno dei più grandi scrittori, saggisti e intellettuali del Messico contemporaneo, cronista fondamentale della vita sociale del suo Paese.
- 2016 – Anton Yelchin: Promettente attore statunitense di origini russe (noto per il ruolo di Chekov nei film di Star Trek), scompare tragicamente a soli 27 anni in un assurdo incidente d’auto nel vialetto di casa.
Il 19 giugno del 1978 fa la sua prima apparizione sui quotidiani americani Garfield, il gatto arancione cicciottello e cinico amante delle lasagne, creato dalla matita di Jim Davis. Oggi è la striscia a fumetti più pubblicata al mondo.
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