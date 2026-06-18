Cronaca

Incidente a Eboli sulla SP 412: scontro tra due auto in località San Miele

Scontro tra due vetture questa sera sulla SP 412 a Eboli, tra Angona e San Miele. Intervenuti i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi

Antonio Elia

Scontro questa sera sulla SP 412, nel tratto tra Angona Isca e la località San Miele, nel territorio comunale di Eboli. L’impatto ha visto coinvolte due autovetture, ma la dinamica esatta e le cause che hanno portato alla collisione sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’intervento dei soccorsi e la gestione del traffico

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso e gli agenti della Polizia Municipale di Eboli. Questi ultimi si sono occupati di effettuare i rilievi stradali necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e di gestire la viabilità della zona, che ha subito temporanei rallentamenti.

La situazione è stata comunque rapidamente messa in sicurezza. Gli operatori hanno provveduto a ripulire la carreggiata dai detriti lasciati dal violento impatto, ripristinando la normale circolazione veicolare in tempi brevi.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.