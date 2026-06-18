Incidente a Eboli sulla SP 412: scontro tra due auto in località San Miele

Scontro questa sera sulla SP 412, nel tratto tra Angona Isca e la località San Miele, nel territorio comunale di Eboli. L’impatto ha visto coinvolte due autovetture, ma la dinamica esatta e le cause che hanno portato alla collisione sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’intervento dei soccorsi e la gestione del traffico

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure del caso e gli agenti della Polizia Municipale di Eboli. Questi ultimi si sono occupati di effettuare i rilievi stradali necessari a ricostruire la dinamica del sinistro e di gestire la viabilità della zona, che ha subito temporanei rallentamenti.

La situazione è stata comunque rapidamente messa in sicurezza. Gli operatori hanno provveduto a ripulire la carreggiata dai detriti lasciati dal violento impatto, ripristinando la normale circolazione veicolare in tempi brevi.