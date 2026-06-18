Torna “Andamento lento” a Gioi Cilento: sapori della tradizione e atmosfera d’altri tempi al Castello

Sabato 20 giugno sul castello di Gioi Cilento ci sarà un nuovo appuntamento di “Andamento lento” con una grande tavolata immersa nel verde e con un panorama mozzafiato che vedrà protagonisti alcuni dei prodotti tipici di Gioi come i fusilli e la soppressata.

Il tutto sarà accompagnato da buona musica prima in piazza castello e poi, al termine della cena, in P. A.Maio. Il format, ideato da Stratto Pizza di Vallo della Lucania, punta alla valorizzazione dei borghi del Cilento e dei loro prodotti tipici. Per l’evento di sabato è obbligatoria la prenotazione, si potrà telefonare al 0974 717387 o collegarsi su strattopizza.com.

Ma non è solo gastronomia perché prima della cena ci sarà una visita guidata gratuita al borgo medievale di Gioi e poi laboratori gratuiti a numero chiuso dedicati alla preparazione del fusillo di Gioi e delle tisane estive con erbe e prodotti del Cilento. Il giorno dopo, invece, per gli amanti del trekking e della natura sarà possibile partecipare ad un percorso a loro dedicato.

Le parole degli organizzatori

“Siamo a poche ore dal nostro sesto evento, questa volta ci troviamo a Gioi che abbiamo scelto per questa splendida location, Piazza castello nella quale sarà possibile ammirare gran parte della bellezza del Cilento. Come di consuetudine abbiamo stilato un ricco programma che non si limiterà solo alla parte gastronomica, che sicuramente sarà il culmine della serata con inizio alle 21.30, ma inizieremo già intorno alle 19.00 con una visita guidata al paese, che sarà condotta dall’archeologa Rosanna Salati, attorno a quell’ora ci saranno dei laboratori sul fusillo di Gioi e anche sulla preparazione di tè e tisane fatte con i prodotti del territorio”. — Giuseppe Boccia, uno degli organizzatori

“Sarà un appuntamento particolarmente emozionante, bello dal punto di vista dell’atmosfera perché in collaborazione con il Comune spegneremo tutte le luci della Piazza che sarà illuminata solo ed esclusivamente dal fuoco e dalla luce fiaccole, torce e di lanterne”, ha aggiunto Boccia.