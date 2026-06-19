Furti nelle auto a Capaccio Paestum: borsa rubata nel parcheggio a Licinella

Ancora furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale di Capaccio Paestum. L’ultima segnalazione riguarda un episodio avvenuto poche ore fa, durante le ore mattutine.

La vittima, M.G., ha denunciato pubblicamente l’accaduto nella speranza di ritrovare almeno i propri effetti personali: “Mi è stata rubata la borsa mentre la mia auto era parcheggiata nel parcheggio comunale alla Licinella. All’interno c’erano il portafoglio, la patente di guida e i documenti personali”.

Controlli intensificati sul territorio

Il fenomeno dei furti nelle auto in sosta lungo il litorale capaccese ha subito, per fortuna, un drastico calo grazie all’incremento dei controlli, intensificati su tutto il territorio.

La speranza è che questo genere di reati possa essere azzerato del tutto. Proprio per questo motivo, nel Comune i controlli continueranno senza sosta, senza escludere alcuna zona e nessuna fascia oraria.