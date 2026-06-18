Roccagloriosa, riaprono i musei per l’estate: un viaggio nella storia del Cilento antico

Roccagloriosa si prepara ad accogliere turisti e appassionati di storia per la stagione estiva. Dal 15 giugno al 15 settembre, i musei del borgo cilentano riaprono le porte al pubblico, offrendo un viaggio alla scoperta delle radici e delle tradizioni di uno dei centri più affascinanti del territorio.

I siti saranno accessibili quotidianamente in due fasce orarie, progettate per agevolare i flussi di visitatori: la mattina dalle 10:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 17:00 to 20:00. An open invitation to explore an educational and cultural itinerary of great value within the Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il circuito museale e l’offerta culturale

Il percorso espositivo si snoda attraverso tre strutture di riferimento che custodiscono la memoria storica e l’identità locale. Il Museo Archeologico “Antonella Fiammenghi” e il Museo “Sabato Balbi” offrono una panoramica straordinaria sui reperti e sulle testimonianze del passato. A completare l’offerta è il Museo dell’Olio e delle Tradizioni Popolari, uno spazio dedicato alla cultura contadina e alla valorizzazione delle eccellenze storiche del territorio.

Per chi desidera approfondire la conoscenza dell’antico insediamento, è possibile prenotare visite guidate dedicate sia ai musei sia all’Area Archeologica “Città di Leo”. Quest’ultimo rappresenta uno dei siti archeologici più rilevanti dell’intero Cilento antico, un luogo dove la storia riprende vita attraverso i resti dell’antica fortificazione e i contesti funerari che hanno restituito corredi di immenso valore scientifico e culturale.

Per accedere ai servizi guidati, ricevere informazioni dettagliate o programmare una visita, sono attivi i contatti telefonici 349 2201533 e 349 1111491.