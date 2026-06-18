Cilento

Incidente a Sapri: scontro violento tra auto e moto in via Kennedy, un ferito

Un brutto incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Sapri, all'incrocio tra via Kennedy e via Vallone Ischitello. Ad avere la peggio il motociclista, trasferito d'urgenza all'ospedale Immacolata

Maria Emilia Cobucci

Violento incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:00, nella centrale via Kennedy a Sapri, all’incrocio con via Vallone Ischitello. A rimanere coinvolti nel terribile impatto un’automobile, modello Audi, e una motocicletta di grossa cilindrata.

I soccorsi e le condizioni del centauro

Ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava in sella alla moto. Il centauro pare abbia riportato una ferita alla gamba e la rottura del femore, motivo per il quale si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza della New Geo. I sanitari, dopo avere prestato le immediate cure, hanno velocemente trasferito il centauro presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per sottoporre l’uomo alle dovute cure del personale medico del nosocomio del Golfo di Policastro. Riconosciuta una prognosi di 40 giorni.

Rilievi e indagini delle forze dell’ordine

Sul posto necessario è stato l’arrivo anche dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, agli ordini del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco, per i rilievi del caso. All’esito degli accertamenti i militari potranno stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

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