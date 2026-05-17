Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 17 Maggio: si celebra San Pasquale

Benvenuti all’appuntamento con l’almanacco del 17 maggio. In questa giornata primaverile, la storia ci riporta a momenti di grande trasformazione sociale, dalla fine ufficiale del pregiudizio medico alla nascita delle prime istituzioni finanziarie moderne.

Santi del giorno

Il 17 maggio la Chiesa cattolica celebra San Pasquale Baylón, religioso francescano spagnolo vissuto nel XVI secolo, considerato il patrono dei cuochi e dei pasticcieri. Si celebrano inoltre Santa Restituta d’Africa, martire, e San Vittore, martire a Roma.

Nati il 17 maggio

In questo giorno sono venute al mondo personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella scienza, nell’arte e nello sport:

Edward Jenner (1749), medico britannico che scoprì il vaccino contro il vaiolo.

Erik Satie (1866), compositore e pianista francese, figura chiave delle avanguardie parigine.

Giulio Carlo Argan (1909), storico dell’arte, politico e critico italiano.

Dennis Hopper (1936), attore e regista statunitense, icona del cinema ribelle.

Enya (1961), cantante e compositrice irlandese nota per le sue atmosfere New Age.

Giovanna Trillini (1970), campionessa italiana di scherma, plurimedagliata olimpica.

Gianluca Grignani (1972), cantautore e musicista italiano.

Morti il 17 maggio

Ricordiamo oggi alcune figure storiche scomparse in questa data:

Sandro Botticelli (1510), celebre pittore del Rinascimento italiano, autore de “La Nascita di Venere”.

George Boleyn (1536), nobile inglese e fratello di Anna Bolena, giustiziato nella Torre di Londra.

Caterina I di Russia (1727), imperatrice di Russia e moglie di Pietro il Grande.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1838), diplomatico e politico francese di epoca napoleonica.

Luigi Calabresi (1972), commissario di polizia italiano vittima di un attentato a Milano.

Donna Summer (2012), cantante statunitense definita la “Regina della Disco Music”.

Eventi principali

1792: A New York viene firmato l’accordo di Buttonwood, che segna la nascita ufficiale della Borsa di Wall Street.

1953: Viene inaugurato ufficialmente lo Stadio Olimpico di Roma con la partita di calcio tra Italia e Ungheria.

1954: Negli Stati Uniti, la Corte Suprema emette la sentenza “Brown contro Board of Education”, dichiarando incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole pubbliche.

1990: L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rimuove l’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali.

2006: In Italia viene varato il governo Prodi II, il 59º esecutivo della Repubblica Italiana.

Giornata mondiale

Il 17 maggio si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia (IDAHOBIT), istituita per promuovere la consapevolezza e il contrasto alle discriminazioni. Ricorrono inoltre la Giornata mondiale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione e la Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa.

Curiosità e citazione

I nati il 17 maggio appartengono al segno del Toro. Sono spesso individui dotati di una grande perseveranza e un senso estetico molto sviluppato, come dimostrano le vite di Botticelli o Argan. Una curiosità legata a San Pasquale Baylón vuole che a lui sia attribuita l’invenzione dello zabaione, nato originariamente come “crema di San Pasquale”.

“L’arte non è un fatto individuale, è un fatto sociale.” (Giulio Carlo Argan)

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