Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 17 giugno: la Statua della Libertà arriva a New York

Ecco l’almanacco completo per la giornata del 17 giugno, un viaggio tra santi, storia, ricorrenze e grandi addii.

Giornata Mondiale

Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1994 (UNCCD), questa giornata ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi del degrado del suolo, promuovere la gestione sostenibile della terra e trovare soluzioni alla crescente crisi idrica globale.

Il Santo del Giorno

San Ranieri di Pisa: Patrono di Pisa. La sera della vigilia (16 giugno) la città toscana lo illumina a giorno con la suggestiva “Luminara”.

Patrono di Pisa. La sera della vigilia (16 giugno) la città toscana lo illumina a giorno con la suggestiva “Luminara”. Santi Nicandro e Marciano: Martiri a Venafro (IS), di cui sono anche i santi patroni.

Martiri a Venafro (IS), di cui sono anche i santi patroni. Sant’Albertina: Vergine e martire.

Accadde Oggi: I Grandi Eventi Storici

1885 – La Statua della Libertà arriva a New York: Smontata in 350 pezzi e racchiusa in 214 casse a bordo della fregata francese Isère, la celebre statua dono della Francia arriva nel porto di New York.

Smontata in 350 pezzi e racchiusa in 214 casse a bordo della fregata francese Isère, la celebre statua dono della Francia arriva nel porto di New York. 1940 – Il disastro della RMS Lancastria: Durante la Seconda Guerra Mondiale, il transatlantico britannico viene affondato dalla Luftwaffe vicino a Saint-Nazaire. Muoiono oltre 4.000 persone: è il più grave disastro navale della storia britannica.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il transatlantico britannico viene affondato dalla Luftwaffe vicino a Saint-Nazaire. Muoiono oltre 4.000 persone: è il più grave disastro navale della storia britannica. 1970 – La “Partita del Secolo” (Italia-Germania Ovest 4-3): Allo Stadio Azteca di Città del Messico si gioca la semifinale dei Mondiali di calcio. Una partita leggendaria ed epica, decisa ai tempi supplementari dal gol di Gianni Rivera.

Allo Stadio Azteca di Città del Messico si gioca la semifinale dei Mondiali di calcio. Una partita leggendaria ed epica, decisa ai tempi supplementari dal gol di Gianni Rivera. 1972 – Lo scandalo Watergate: Cinque uomini vengono arrestati per aver scassinato la sede del Comitato Nazionale Democratico nel complesso Watergate a Washington. Sarà l’inizio della fine per la presidenza di Richard Nixon.

Cinque uomini vengono arrestati per aver scassinato la sede del Comitato Nazionale Democratico nel complesso Watergate a Washington. Sarà l’inizio della fine per la presidenza di Richard Nixon. 2001 – La Roma vince il suo terzo scudetto: Battendo il Parma per 3-1 all’Olimpico, la squadra capitanata da Francesco Totti si laurea Campione d’Italia.

Nati Oggi… e non solo (I Grandi Addii)

Se tra i nati illustri ricordiamo il regista Ken Loach (1936) e l’attore Greg Kinnear (1963), il 17 giugno è una data segnata da addii particolarmente dolorosi per la cultura e la storia italiana e internazionale.

Ci lasciavano oggi:

1996 – Thomas Kuhn: Filosofo e storico della scienza statunitense, celebre per aver introdotto il concetto di “paradigma” e di “rivoluzione scientifica”.

Filosofo e storico della scienza statunitense, celebre per aver introdotto il concetto di “paradigma” e di “rivoluzione scientifica”. 2002 – Fritz Walter: Leggendario calciatore tedesco, capitano della Germania Ovest campione del mondo nel 1954.

Leggendario calciatore tedesco, capitano della Germania Ovest campione del mondo nel 1954. 2019 – Mohamed Morsi: Quinto Presidente dell’Egitto, destituito da un colpo di stato nel 2013, muore improvvisamente durante un’udienza in tribunale.

Il 17 giugno del 1939 avvenne l’ultima esecuzione pubblica in Francia tramite ghigliottina. Il condannato fu l’assassino seriale Eugen Weidmann. Da quel momento in poi, le esecuzioni si tennero solo all’interno delle prigioni.

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