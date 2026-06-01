Buongiorno da InfoCilento: servizi, contatti programmi tv sul Canale 79. 1 giugno: nasceva Marylin Monroe

Il 1 giugno apre ufficialmente le porte all’estate meteorologica, un giorno che nel corso della storia ha visto la nascita di icone indimenticabili del cinema, la fine di regimi storici e l’istituzione di celebrazioni globali dedicate alla famiglia e alla natura.

Santi del giorno

In questo primo giorno di giugno la Chiesa cattolica ricorda san Giustino martire, filosofo e apologeta cristiano del II secolo. Si celebrano inoltre san Fortunato di Montefalco, sacerdote, e san Procolo di Bologna, martire.

Nati e morti celebri del 1 giugno

Nati famosi:

Marilyn Monroe (1926 – 1962), leggendaria attrice, modella e icona pop statunitense.

Morgan Freeman (1937), celebre attore e regista statunitense, vincitore del premio Oscar.

Oriane Lassus (1987), fumettista e illustratrice francese.

Salvatore Sirigu (1987), calciatore italiano, portiere campione d’Europa nel 2021.

Morti famose:

Giuseppe Garibaldi (1882), generale, patriota e condottiero italiano, tra le figure chiave del Risorgimento, spentosi a Caprera.

James Buchanan (1868), politico statunitense e 15º presidente degli Stati Uniti d’America.

Yves Saint Laurent (2008), straordinario stilista francese, tra i più celebri creatori di moda del XX secolo.

Eventi storici principali

1937 – Sulle frequenze radiofoniche italiane va in onda per la prima volta la trasmissione pubblicitaria, segnando l’inizio di una nuova era per la comunicazione commerciale.

1946 – Viene giustiziato per crimini di guerra Ion Antonescu, dittatore della Romania durante il secondo conflitto mondiale.

1958 – Charles de Gaulle viene richiamato dalla pensione per guidare la Francia come primo ministro, con l’obiettivo di risolvere la grave crisi d’Algeria.

1970 – L’emittente radiotelevisiva statunitense CNN (Cable News Network) avvia ufficialmente le sue trasmissioni, diventando il primo canale all’avanguardia nell’informazione all-news ventiquattr’ore su ventiquattro.

2005 – Con un referendum popolare, i Paesi Bassi rifiutano la Costituzione europea con una maggioranza del 61,6% dei voti.

Giornate mondiali del 1 giugno

Oggi si celebra la Giornata mondiale dei genitori, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo fondamentale dei padri e delle madri nella crescita e nella protezione dei figli in tutto il mondo. Contemporaneamente, si osserva la Giornata mondiale del latte, promossa dalla FAO per valorizzare l’importanza di questo alimento e l’intero settore lattiero-caseario.

Curiosità sui nati di oggi

La data del 1 giugno sembra custodire il segreto del carisma senza tempo. Cento anni fa, nel 1926, nasceva Norma Jeane Mortenson, destinata a sconvolgere Hollywood con il nome di Marilyn Monroe. Un’altra voce inconfondibile del cinema mondiale, Morgan Freeman, spegne oggi le candeline: la sua celebre transizione verso ruoli di assoluto rilievo è avvenuta in età matura, dimostrando che il vero talento non ha scadenza.

Citazione del giorno

“Il successo rende così tante persone orientate verso l’odio nei tuoi confronti. Vorrei che non fosse così. Sarebbe meraviglioso godersi il successo senza vedere l’invidia negli occhi di chi ti circonda.” — Marilyn Monroe

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il tg, appuntamento con l’approfondimento sportivo. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: commerciale@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco