Buonabitacolo: tre giorni di sport e inclusione con il torneo “Baskin Dream Cup”

A Buonabitacolo tre giorni di sport e inclusione. Un torneo nazionale patrocinato dall’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) che si preannuncia entusiasmante e che vedrà sfidarsi l’Eureka Baskin Monza, Baskinsieme Napoli, Ischia Baskin e il Sentiero Baskin.

Le dichiarazioni

«La manifestazione sportiva- dice Fiore Marotta presidente della Cooperativa sociale Il Sentiero di Teggiano – rientra nell’ambito del più ampio programma dei servizi culturali e sportivi messi in atto a Buonabitacolo e sostenuti da un bando PNRR. Siamo pronti ad accogliere nel Vallo di Diano i giocatori e le giocatrici, gli staff tecnici e gli accompagnatori. Sarà un evento dedicato allo sport e all’inclusione sociale. È per noi un onore, poter ospitare sul nostro territorio altre squadre di baskin e poter condividere non solo tutte le fasi del torneo ma anche del tempo libero. Abbiamo infatti predisposto per i nostri ospiti anche una visita alle grotte di Pertosa-Auletta».

Gli interventi

A fare gli onori di casa la squadra Il Sentiero Baskin, nata nel 2021 – la prima in provincia di Salerno- che vede in campo giocatori della polisportiva Valdiano, alcuni ragazzi del progetto SAI MSNA di Padula e alcuni ospiti della struttura “La Bottega dell’Orefice” di Sala Consilina. Il baskin è uno sport inclusivo che si ispira al basket e che permette a giocatori normodotati e disabili di giocare nella stessa squadra.

«È un grande privilegio per noi- dice sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio- ospitare un torneo di baskin così prestigioso che vede la partecipazione di numerosi atleti provenienti dal territorio e da altre regioni di Italia. Un evento significativo per il messaggio di inclusione e di valorizzazione delle diverse abilità. In questo modo, Buonabitacolo offre le proprie potenzialità sostenendo progetti di senso che danno spazio a tutti nell’interazione di attori locali altamente qualificati».