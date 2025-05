ASD Golfo di Policastro Baskin conquista il secondo posto in Coppa Italia: “Stagione da incorniciare”

Si è conclusa questa mattina a Grottamare, in provincia di Ascoli Piceno, l’esperienza in Coppa Italia della squadra Golfo di Policastro Baskin.

L’esperienza in Coppa Italia

Dopo la vittoria conquistata ieri dalla Golfo di Policastro Baskin contro i Delfini Baskin Monopoli, con un punteggio di 79 a 75, questa mattina la squadra del Golfo di Policastro ha ceduto il passo, nella finalissima, all’asd Faro Baskin che ha conquistato la Coppa Italia.

“Orgogliosi del nostro secondo posto”

Secondo posto dunque per la squadra cilentana che ottiene un ottimo risultato, aggiudicandosi il secondo posto nel torneo di Coppa Italia. “Comunque sia andata, abbiamo conquistato un grande secondo posto – dichiarano dalla società – In un anno abbiamo costruito un percorso di crescita notevole, fatto di impegno, sacrifici, vittorie e lezioni preziose.

Oggi non è bastato per salire sul gradino più alto, ma siamo orgogliosi del cammino fatto insieme. Ringraziamo chi ci ha ospitato e chi ci ha sostenuto lungo tutto questo viaggio. Si chiude una stagione importante e si riparte con ancora più voglia di migliorarci”.

Bilancio stagionale positivo

Si chiude dunque una stagione positiva per la squadra Golfo di Policastro Baskin, alla sua prima esperienza in campionato e in Coppa Italia, che è già pronta a ripartire e ad affrontare le nuove sfide che la attenderanno.