ASD Golfo di Policastro Baskin: tutto pronto per le gare di Coppa Italia

È tutto pronto per per le gare di Coppa Italia Baskin, in programma a partire da oggi a Grottammare in provincia di Ascoli Piceno nelle Marche, che vedranno impegnata anche la squadra Golfo di Policastro Baskin.

Una sfida importante per una realtà che si consolida sempre di più

Una realtà quella del baskin del Golfo di Policastro che si è consolidata nei mesi scorsi e che rappresenterà la Campania nel torneo della Coppa Italia dove saranno presenti altre 3 squadre in rappresentanza delle Marche, della Puglia e del Lazio. Una sfida importante e sentita dall’intero gruppo che dallo scorso mese di Novembre ha iniziato questo percorso, non senza diversi ostacoli lungo la strada. Uno tra tutti, l’impiego di risorse per riuscire a completare dapprima il campionato regionale e poi partecipare alla Coppa Italia Baskin.

La soddisfazione del presidente

“Non ci sono parole per ringraziare tutti coloro che economicamente si sono prodigati per questa “mission”, partecipare anche alla Coppa Italia – ha affermato il presidente del Golfo di Policastro Baskin Antonio Pitta – Siamo orgogliosi ed entusiasti di partecipare a questa manifestazione nazionale dove speriamo di riuscire ad ottenere i risultati sperati. Un applauso va anche a tutti i ragazzi che, con non poche difficoltà, hanno affrontato la preparazione alla Coppa Italia”.

Impegno e costanza: le parole del coach Antonio Rocco

Una preparazione organizzata dal coach Antonio Rocco che fin dall’inizio segue e allena la squadra di Baskin. “Il baskin è uno sport dove tutti i ragazzi sono protagonisti e dove tutti devono fare la loro parte con il massimo impegno per farsì che si vinca una partita – ha affermato il coach Rocco – È una soddisfazione grandissima allenare questi ragazzi e ogni loro miglioramento è per me un momento di gioia e felicità”.

Capitano della squadra è Antonino Felice che ha descritto questa esperienza come una delle più belle fino ad ora vissute. “Tutti i componenti della squadra sono diventati miei amici e siamo un’unica famiglia – ha poi aggiunto il capitano Felice – Siamo felicissimi di partecipare a questo torneo nazionale che per noi rappresenta una nuova sfida che affronteremo nel migliore dei modi, mettendoci tutte le nostre energie e anche tanto cuore”.