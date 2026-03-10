Borse di studio: in Campania contributi da 250 euro per gli studenti delle superiori

La Regione Campania rinnova il proprio impegno per il diritto allo studio attraverso l’attivazione del nuovo bando #IoStudio, relativo all’anno scolastico 2024/2025. L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mette a disposizione risorse significative per sostenere le famiglie campane nelle spese necessarie al percorso formativo dei propri figli.

I dettagli del contributo e le risorse disponibili

Per questa nuova annualità, la Regione ha stanziato un fondo complessivo di 7.287.500,00 euro, che permetterà l’erogazione di 29.150 borse di studio. Ciascun beneficio ha un valore individuale di 250 euro e non prevede vincoli di acquisto presso negozi specifici.

Le somme erogate sono destinate all’acquisto di libri di testo, strumenti tecnologici per la didattica, beni e servizi finalizzati a garantire maggiori opportunità di crescita culturale e formativa. Si tratta di un sostegno concreto per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e favorire l’accesso paritario all’istruzione.

Requisiti di accesso e soglie ISEE

Il bando è rivolto agli studenti e alle studentesse regolarmente frequentanti le scuole secondarie di secondo grado (statali e paritarie) situate sul territorio regionale. Il principale criterio di selezione è basato sulla condizione economica del nucleo familiare.

Nello specifico, per presentare la domanda è necessario possedere un’attestazione ISEE in corso di validità non superiore a 15.748,78 euro, limite stabilito a livello nazionale. La verifica della frequenza scolastica avverrà d’ufficio tramite l’incrocio dei dati con la piattaforma ministeriale SIDI/ANIST, semplificando così l’iter per le famiglie.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La procedura per richiedere il contributo è esclusivamente telematica. La domanda può essere inoltrata da un genitore, da chi esercita la responsabilità genitoriale o direttamente dallo studente, qualora sia già maggiorenne.

L’accesso al servizio digitale avviene tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) attraverso il portale dedicato della Regione Campania. Secondo quanto riportato nell’avviso ufficiale, la piattaforma resterà attiva per una finestra temporale definita: “il servizio digitale sarà attivo dalle ore 10.00 del 20/02/2025 alle ore 16.00 del 06/03/2025”.

Graduatorie e gestione del beneficio

Una volta chiusi i termini di partecipazione, la Direzione Generale per l’Istruzione procederà alla stesura delle graduatorie. Gli elenchi, distinti tra domande ammesse e domande escluse, verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul sito istituzionale.

In caso di esito positivo, il beneficio verrà erogato tramite la Carta Postepay “Borsa di Studio”. Per gli studenti che hanno già beneficiato della misura negli anni precedenti, l’accredito avverrà direttamente sulla carta già in loro possesso, evitando così la necessità di recarsi nuovamente presso gli uffici postali.