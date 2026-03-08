Campionati Regionali

Battipagliese – Buccino finisce 2-1

Avanti di due goal le zebrette rischiano il ritorno del Buccino ma la rimonta non si completa

Comunicato Stampa

Nella ventinovesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese batte al “Provenza” il Buccino per due ad uno grazie ad una doppietta dell’argentino Abayian, giunto all’ottavo centro stagionale. Zebrette che danno continuità alla vittoria di San Valentino Torio con la Prosangiorgese grazie ad una prestazione di sostanza. 

Iuliano deve fare a meno nell’undici iniziale di Losasso e propone come novità la presenza di Formicola nell’inusuale ruolo di terzino destro. Ancora out Ripa e Cassese per infortunio.

La cronaca della gara

Il lietmotiv della prima frazione di gara è chiaro: la Battipagliese attacca e il Buccino, con undici uomini dietro la linea di pallone, difende. Protagonista, nel bene e nel male, è Abayian. L’attaccante ex Gravina prima sciupa due ghiotte occasioni e poi si rifà con gli interessi al 29’ trovando un siluro dal limite dell’area di rigore che si spegne sotto la traversa. Il Buccino prova a imbastire una risposta ma la Battipagliese difende bene e raddoppia ad inizio ripresa. Siamo al secondo quando su uno spunto laterale di Spagnuolo arriva il raddoppio ancora di Abayian, implacabile nel suo colpo di testa in area di rigore.

La Battipagliese ha un calo di attenzione e al 13’ il Buccino accorcia le distanze con una conclusione da fuori area di De Marzo che sorprende Trapani. Il Buccino, pochi minuti dopo, ha la possibilità di pareggiare con un tiro da dentro l’area di Ciuccio sul primo palo respinto con il corpo da Trapani.

Passato lo spavento, la Battipagliese prende le misure e non rischia più nulla ma, anzi, va vicina al tris con Cafaro che in contropiede colpisce l’incrocio dei pali ad Isernia battuto.

