Battipaglia: Cerimonia di consegna dei 4 defibrillatori. Emozione e partecipazione

Si è svolta questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, la consegna di quattro defibrillatori posizionati in diverse zone di Battipaglia.

Un defibrillatore sarà installato su un’auto della Polizia Locale

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese ha aderito al progetto “Cuore Nostro”, realizzato dalla società MG Comunication srl.

Grazie al contributo degli imprenditori del territorio sono stati acquistati questi quattro defibrillatori utili in caso di emergenza.

Gli strumenti salvavita saranno posizionati in via Mazzini (nei pressi della farmacia Salus), nei pressi della Parrocchia di Taverna e un terzo nei pressi della Parrocchia di Belvedere.

Le postazioni fisse sono state scelte per garantire l’efficienza e l’efficacia degli eventuali interventi di emergenza e nei pressi di telecamere di sorveglianza. Questo come deterrente per eventuali furti o atti vandalici.

In ogni caso i defibrillatori sono dotati di numero seriale e quindi tracciabili.

Nella giornata di domani, sabato 6 maggio, saranno formate venti persone, scelte perché la loro condizione sociale, lavorativa, di vita li vede vicini logisticamente alle zone scelte per posizionare i defibrillatori.

Per i cittadini di Battipaglia sarà possibile scaricare l’app “Cuore Nostro” che mostrerà l’esatta ubicazione dei defibrillatori in ogni zona della città.

Sono stati inoltre consegnati attestati di riconoscimento agli imprenditori che hanno contribuito all’acquisto degli strumenti salvavita.

I nomi delle aziende

Le aziende battipagliesi che hanno contribuito: Medicanova, Jcoplastic, Casa di Cura Salus, Farmacia Cingolo, Biomedical, Rocco Trasporti, Farmacia Salus, Oleodinamica, Scongelando, Mondo Lavoro, Picariello Teloni, Ortopedia Fontana, Formazione Agr, Sangi Bar, Dcs edilizia a secco, Il giardino dei libri.