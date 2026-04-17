Attualità

Vallo della Lucania: la BCC Magna Grecia incontra gli studenti del Parmenide

L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione concreta per orientarsi tra strumenti finanziari, credito e progettazione imprenditoriale

Chiara Esposito

Si è svolto questa mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Vallo della Lucania, l’incontro organizzato dalla BCC Magna Grecia, dedicato agli studenti delle classi quinte dell’IIS “Parmenide” per approfondire le opportunità di finanziamento rivolte ai giovani che vogliono avviare un’impresa.

Un’occasione concreta per orientarsi tra strumenti finanziari, credito e progettazione imprenditoriale

Al centro del convegno, il nuovo strumento “Resto al Sud 2.0”, illustrato da Antonio Santoro (Invitalia), che ha spiegato modalità e vantaggi della misura. Dopo i saluti di Pasquale Lucibello, Vice Presidente Vicario BCC Magna Grecia, è intervenuto Andrea Amodio, Vice Direttore Generale dell’istituto, con un focus sul rapporto banca–impresa.

L’iniziativa ha offerto agli studenti un’occasione concreta per orientarsi tra strumenti finanziari, credito e progettazione imprenditoriale. La BCC Magna Grecia conferma così il proprio impegno nella formazione e nell’educazione economica delle nuove generazioni, rafforzando il dialogo tra scuola, istituzioni e mondo produttivo.

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