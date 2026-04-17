Lezione di umanità a Vallo della Lucania: la classe si autotassa per la compagna ucraina

In un contesto nazionale spesso frammentato da logiche economiche e statistiche, emerge una storia di straordinaria coesione sociale proveniente dal cuore del Cilento. Presso la scuola media Torre – De Mattia di Vallo della Lucania, gli studenti di una seconda classe hanno trasformato un semplice viaggio d’istruzione in un manifesto di solidarietà concreta, dimostrando una maturità che travalica i banchi di scuola.
Il gesto della classe: nessuno resta indietro
Al centro della vicenda c’è una giovane studentessa ucraina, giunta in Italia solo tre mesi fa per sfuggire al conflitto che vede il padre impegnato al fronte. Di fronte alle difficoltà economiche della compagna, i ragazzi della classe hanno deciso spontaneamente di autotassarsi per coprire le spese della sua partecipazione alla gita scolastica in programma a Roma per maggio. Un atto di generosità pura che non è passato inosservato.
Una scuola fondata sui valori, non sui bilanci
La vicenda cilentana dimostra che esiste una scuola capace di andare oltre i bilanci finanziari, puntando tutto sul senso di comunità. Mentre la politica discute di divisioni e autonomia, gli studenti costruiscono l’integrazione nei fatti, ricordando agli adulti che la dignità di un territorio non si misura esclusivamente attraverso i flussi di cassa, ma attraverso la capacità di non lasciare nessuno indietro.