Castel San Lorenzo: l’auto della polizia municipale dotata di defibrillatore

L’Associazione “Margherita” di Castel San Lorenzo, presieduta da Domenico Bosco, ha organizzato il terzo corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) per permettere ad un numero sempre maggiore di persone di apprendere le manovre di primo soccorso e le informazioni utili al corretto utilizzo del defibrillatore.

L’iniziativa

L’evento è stato patrocinato dal comune di Castel San Lorenzo, retto dal sindaco Giuseppe Scorza, ed è stato curato dall’organizzazione di volontariato “Siena Cuore”, presieduta dal dottor Yuri Gorelli, responsabile della formazione insieme al direttore scientifico,

Dott.ssa Francesca Diana, dirigente medico e neuroanestesista del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena.

La donazione di un defibrillatore

Le due associazioni hanno voluto donare alla comunità castellese un defibrillatore automatico di ultima generazione che è stato installato a bordo della vettura utilizzata dalla Polizia Municipale.

“L’associazione Siena Cuore negli ultimi due anni è stata molto presente sul nostro territorio, formando più di cento persone, tra cui dipendenti della polizia municipale, carabinieri e quasi tutti i commercianti, alla luce del numero di defibrillatori presenti e delle persone formate ad intervenire, Castel San Lorenzo è uno dei comuni più cardioprotetti della Regione Campania. L’ultimo corso, svolto a novembre, ha visto anche il coinvolgimento degli studenti ed insegnanti del nostro Istituto Comprensivo” ha affermato Gianfranco Miano, promotore dell’iniziativa.

Miano ha fatto sapere che, di concerto con le due associazioni è stato anche inoltrata una richiesta formale alla locale stazione dei carabinieri al fine di ricevere le informazioni utili ad avviare l’iter che permetterà l’installazione del defibrillatore anche sulla vettura dei carabinieri.

Il commento del sindaco Scorza

“Sono profondamente grato all’associazione Margherita e all’associazione Siena Cuore per aver avuto questo pensiero così importante e gradito per il comune di Castel San Lorenzo. Attrezzare la nostra Polizia Municipale di un defibrillatore è, di certo, un atto di estrema attenzione verso gli utenti e permette al nostro comune di essere tempestivo nel soccorso nella malaugurata ipotesi in cui questo dovesse essere necessario. Esprimo un apprezzamento sentito e rivolgo loro un grazie affettuoso e i miei complimenti per un gesto dall’altissimo valore civico” ha affermato il primo cittadino.