Battipaglia al Centro conferma il sostegno alla Sindaca: “Avanti con responsabilità”

Il panorama politico di Battipaglia trova un punto di fermo in un momento di particolare fermento. Il gruppo consiliare “Battipaglia al Centro” ha ufficialmente rinnovato il proprio sostegno alla Sindaca Cecilia Francese, definendo questa posizione come una scelta politica “concreta e coerente”, radicata fin dall’inizio del mandato elettorale.

In una nota stampa diffusa nelle ultime ore, la compagine di maggioranza ha voluto spegnere le voci di possibili instabilità, confermando l’intenzione di proseguire il percorso amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Un impegno costante

Secondo quanto dichiarato dal gruppo, il supporto alla prima cittadina non è mai venuto meno, traducendosi in un lavoro quotidiano volto a garantire la stabilità dell’ente. “Tale impegno si è tradotto in un supporto quotidiano, responsabile e costante all’azione di governo della città”, si legge nel comunicato, con il chiaro obiettivo di assicurare l’efficacia amministrativa necessaria per rispondere alle esigenze della comunità.

Analisi delle criticità e prospettive future

La nota giunge in risposta alle recenti indiscrezioni apparse sugli organi di informazione e sui social network, che ipotizzavano crepe all’interno della coalizione. Pur non nascondendo l’esistenza di momenti complessi, il gruppo ha scelto la via della trasparenza: “Battipaglia al Centro, pur valutando le difficoltà e criticità palesate dalla compagine di maggioranza nell’ultimo periodo, conferma la propria collocazione in maggioranza”.

L’attenzione si sposta ora verso i prossimi impegni istituzionali, considerati cruciali per la tenuta del governo cittadino. Il gruppo ha infatti manifestato la chiara volontà di contribuire all’approvazione degli atti fondamentali, con un riferimento esplicito alla prossima seduta del Consiglio Comunale dedicata all’esame del bilancio di previsione.

I valori dell’azione politica

In chiusura, il gruppo ribadisce che il proprio operato continuerà a seguire una linea di condotta basata sulla lealtà verso gli elettori. “Responsabilità, coerenza e rispetto del mandato ricevuto dai cittadini restano i principi cardine dell’azione politica”, conclude la nota, sigillando così un patto di fiducia che mira a portare a termine il programma amministrativo nel segno della continuità.