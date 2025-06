Avis di Agropoli: un calendario di donazioni di sangue per il mese di Giugno

Il mese di giugno si apre con un fitto calendario di opportunità per la donazione del sangue organizzato dall’Avis comunale di Agropoli. Si può donare presso la sede principale in via Cannetiello 26 ad Agropoli e non solo. Un gesto semplice, ma di vitale importanza, che può fare la differenza per chi si trova in situazioni di emergenza o necessita di trasfusioni per terapie salvavita.

Le raccolte presso la sede Avis

Per tutto il mese di giugno, la sede dell’Avis di Agropoli sarà il punto di riferimento per i donatori in diverse giornate. Le date stabilite per le raccolte presso la sede sono le seguenti: giovedì 5 giugno, lunedì 9 giugno, giovedì 12 giugno, domenica 15 giugno, lunedì 16 giugno, giovedì 19 giugno, lunedì 23 giugno, giovedì 26 giugno e lunedì 30 giugno 2025.

Le autoemoteche sul territorio cilentano

Parallelamente all’attività della sede, l’Avis ha organizzato un calendario capillare di autoemoteche, garantendo la possibilità di donare il sangue anche in altri comuni.

Domenica 8 giugno 2025 appuntamento a Capaccio Scalo e Felitto. Sabato 14 giugno l’autoemoteca sarà presente a Piazza Agropoli, mentre domenica 15 giugno a Castel San Lorenzo.

La programmazione prosegue con sabato 21 giugno ad Avis Eboli e domenica 22 giugno a Salento e Bellosguardo. Verso la fine del mese, venerdì 27 giugno sarà la volta di Roccadaspide, e per chiudere il mese, domenica 29 giugno le autoemoteche saranno attive a Castellabate e ad Albanella.

L’Importanza della Donazione di Sangue

La donazione di sangue è un atto volontario e anonimo che contribuisce in modo significativo a salvare vite umane. Il sangue raccolto viene utilizzato per diverse finalità mediche, tra cui interventi chirurgici, trattamenti per malattie croniche e terapie d’urgenza.

L’Avis comunale di Agropoli invita la cittadinanza a partecipare numerosa a queste iniziative, ribadendo l’essenzialità di un gesto che ha un impatto diretto sulla salute della comunità.