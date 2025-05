Donare il sangue, un gesto di solidarietà che salva vite: appuntamento a Vallo della Lucania

Il bisogno di sangue sicuro e disponibile è una costante in ogni sistema sanitario efficiente. Nel cuore del Cilento, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento ODV si fa portavoce di questo gesto d’amore, organizzando regolarmente raccolte di sangue per far fronte alle esigenze degli ospedali e, soprattutto, dei pazienti.

La prossima occasione per compiere un gesto di inestimabile valore è fissata per domenica 18 maggio, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove sarà possibile donare dalle ore 8:30 alle ore 13:00.

L’importanza delle donazioni

La donazione di sangue è un atto di volontariato, anonimo e gratuito, che permette di salvare vite umane in diverse circostanze.

Dalle emergenze dovute a incidenti o interventi chirurgici complessi, fino al supporto di pazienti affetti da malattie croniche come la talassemia o le leucemie, la disponibilità di sangue è un elemento imprescindibile per garantire cure efficaci. Ogni singola donazione può fare la differenza tra la vita e la morte per una o più persone.

Chi può donare e come prepararsi

Donare sangue è un processo semplice e sicuro, accessibile a molte persone. Generalmente, chi ha un’età compresa tra i 18 e i 65 anni, gode di buona salute e pesa almeno 50 kg può diventare un donatore. Prima di recarsi al centro trasfusionale, è consigliabile aver consumato una colazione leggera, evitando cibi grassi. È inoltre fondamentale portare con sé un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Un breve colloquio con il personale medico e un semplice prelievo serviranno a valutare l’idoneità del donatore. L’intero processo richiede solitamente poco tempo, ma il suo impatto è incommensurabile.

Partecipare alla giornata di donazione presso l’ospedale di Vallo della Lucania è un modo semplice ma potente per contribuire al benessere della propria comunità e offrire una speranza di vita a chi ne ha più bisogno.