Atletica Agropoli e Virtus Agropoli insieme per «un Pala Impastato vivo»

Un Pala Impastato vivo per un’Agropoli sempre più sportiva. Questa è la volontà di Atletica Agropoli e Virtus Agropoli, associazioni che, da quest’anno, uniscono le forze per dar vita a una serie di iniziative finalizzate a far rivivere in modo energico e determinato una struttura su cui l’amministrazione comunale, a seguito degli eventi atmosferici del 2022, ha investito al fine di ripristinarla e renderla pienamente fruibile.

“Siamo fieri di collaborare con l’Atletica Agropoli per mantenere attiva la struttura per l’intera settimana con la vitalità che ci contraddistingue da sempre e che ci accomuna alla realtà locale dell’atletica leggera. Le iniziative comuni che metteremo in campo sicuramente faranno crescere entrambe le realtà sportive”, dichiara Piero Orrico, Presidente della Virtus Agropoli.

Queste, invece, le dichiarazioni di Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli: “È proprio il caso di dire che l’unione fa la forza! Abbiamo a cuore lo sport e i ragazzi della nostra città e ci preoccupiamo che facciano sport in luoghi sicuri e accoglienti. Sarà sicuramente una collaborazione proficua quella con la Virtus Agropoli che vedrà un Pala Impastato migliorare giorno dopo giorno. Promuoveremo nei prossimi giorni una serie di attività a livello locale, provinciale e regionale al fine di fornire sempre maggiori stimoli ai ragazzi“.