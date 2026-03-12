Atena Lucana, “tentano di rapire un bambino davanti scuola”: ma è una fake news. Nelle chat sale la psicosi

Sta circolando in queste ore, soprattutto attraverso gruppi WhatsApp, un messaggio che invita i cittadini a prestare attenzione alla presenza di presunti sconosciuti che avrebbero tentato di entrare in una scuola di Atena Lucana, nel Vallo di Diano.

Il messaggio, presentato come un presunto avviso del Comune, parla di persone sospette e lascia intendere anche un possibile tentativo di avvicinamento o rapimento di alunni. Tuttavia, si tratta di una notizia completamente falsa.

Le autorità invitano alla prudenza

Le autorità e le istituzioni locali hanno chiarito che non si è verificato alcun episodio del genere. Nessuno ha tentato di entrare nella scuola di Atena Lucana né in altri istituti del territorio. Non risultano segnalazioni ufficiali né interventi delle forze dell’ordine legati a presunti tentativi di rapimento o ad attività sospette nei pressi delle scuole