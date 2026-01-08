Ascea verso l’80% di raccolta differenziata: controlli e sanzioni per tutelare il decoro urbano

Ascea è a un passo da un traguardo di rilievo sul fronte della sostenibilità ambientale. La raccolta differenziata ha raggiunto il 77%, un risultato significativo, soprattutto se rapportato alla complessità di un territorio a forte vocazione turistica. Un dato che va oltre la semplice percentuale e fotografa l’impegno quotidiano di una comunità attenta al decoro urbano e alla tutela del proprio ambiente.

L’obiettivo

L’amministrazione comunale guarda ora al prossimo obiettivo: l’80% entro il 2026. Un traguardo ambizioso ma considerato alla portata, a condizione che il rispetto delle regole diventi patrimonio condiviso da tutti, senza eccezioni. Proprio in quest’ottica si inserisce l’azione di controllo e contrasto ai comportamenti illeciti che continuano a compromettere il corretto conferimento dei rifiuti.

Sanzionati dieci trasgressori

Nei giorni scorsi, grazie all’attività coordinata dell’assessore Filippo Dragone e della Polizia Locale, guidata dal comandante Massimiliano Falcone, sono stati individuati e sanzionati dieci trasgressori mediante l’utilizzo di fototrappole. Un’operazione mirata, che l’amministrazione definisce necessaria non per finalità punitive o di bilancio, ma per tutelare l’equità e il lavoro della maggioranza dei cittadini rispettosi delle regole.

Controlli su affitti irregolari

Parallelamente, l’attenzione si concentra anche sul fenomeno degli affitti irregolari. Il monitoraggio delle presenze sul territorio viene indicato come elemento centrale per garantire sicurezza, decoro e rispetto delle norme, inclusa la corretta gestione dei rifiuti. Secondo l’amministrazione, l’emersione delle locazioni in nero consente di responsabilizzare anche chi soggiorna temporaneamente, assicurando pari doveri a residenti e ospiti.

Il principio che guida l’azione amministrativa è chiaro: sanzionare chi sbaglia significa difendere i sacrifici delle migliaia di famiglie che ogni giorno contribuiscono al buon funzionamento del sistema. L’obiettivo è evitare che comportamenti incivili isolati compromettano i risultati raggiunti dall’intera collettività.