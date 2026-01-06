Ascea, scattano le prime multe per l’abbandono dei rifiuti: fototrappole incastrano 10 trasgressori

L’Amministrazione comunale di Ascea, guidata dal sindaco Stefano Sansone, intensifica i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è ambizioso: portare la percentuale di raccolta differenziata oltre l’80%.

Installate fototrappole

Negli ultimi mesi, oltre a una serie di miglioramenti organizzativi nei servizi di raccolta, sono state installate sul territorio fototrappole per monitorare e documentare eventuali abbandoni irregolari.

L’intervento della Polizia Locale e le sanzioni

Grazie a queste telecamere, la Polizia Locale ha accertato numerose violazioni del regolamento comunale, notificando con l’inizio del 2026 i primi verbali. Sono state sanzionate dieci persone sorprese ad abbandonare rifiuti non differenziati, sia a piedi sia con la propria autovettura, al di fuori degli orari consentiti e in luoghi non idonei.

La prima violazione comporta una multa di 100 euro, mentre in caso di reiterazione è prevista anche la denuncia alla Procura. Tra i soggetti sanzionati figura anche un imprenditore: in questo caso la Polizia Locale ha già trasmesso la denuncia alla Procura di Vallo della Lucania.

Le parole dell’Assessore all’Ambiente

L’assessore Dragone ha commentato: «Abbiamo già raggiunto un risultato importante, portando la raccolta differenziata dal 66% del 2024 al 77% del 2025. Questo grazie al lavoro di squadra con l’azienda incaricata del servizio di raccolta, coordinata dal responsabile Valentino Feola, con gli operatori ecologici, le scuole, gli imprenditori e i cittadini».

«Un ringraziamento speciale va alla Polizia Locale e al Comandante Falcone per il percorso condiviso verso la sostenibilità, il rispetto delle regole e il decoro urbano. Il 2026 sarà l’anno per superare l’80% di differenziata. Il nostro territorio si candida a diventare un modello di gestione dei rifiuti e di green economy».