Sanità digitale, l’Asl Salerno vince il premio del Politecnico di Milano

L’ASL Salerno conquista il primo posto al premio “Innovazione Digitale in Sanità 2026”, promosso dall’Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano.

Il premio, appuntamento costante avviato dall’Osservatorio Sanità Digitale nato nel 2007, punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della sanità digitale in Italia e mette in competizione le novità e le evoluzioni proposte dalle aziende su tutto il territorio nazionale. Quest’anno l’evento è stato dedicato ai servizi digitali al cittadino ed è destinato “alle realtà che hanno dimostrato capacità di utilizzare le tecnologie digitali come leva concreta di innovazione, accessibilità e miglioramento dei servizi sanitari”.

Il progetto vincente e il modello degli ambulatori virtuali

L’Azienda Sanitaria di Salerno, guidata dal Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto, si è classificata prima tra le altre realtà nazionali. L’ASL è stata premiata per il progetto relativo alla riconfigurazione della rete sociosanitaria digitale provinciale, attraverso l’istituzione degli Ambulatori virtuali di Comunità (AVC, 140 attivati ad oggi). Il modello presentato comprende, inoltre, 55 Case di Telemedicina (CdT), 700 facilitatori digitali e un Virtual Community Hospital (VCH), centrale clinico-operativa della rete sociosanitaria digitale aziendale.

La rete rappresenta uno dei più avanzati modelli italiani di sanità territoriale digitale, finalizzato a garantire prossimità delle cure, continuità assistenziale, integrazione ospedale-territorio e un accesso equo ai servizi sanitari anche nelle aree interne e più disagiate della provincia di Salerno.

La selezione e il podio nazionale

Per l’editione di quest’anno sono stati presentati numerosi progetti provenienti da tutta Italia. I 45 progetti ritenuti conformi sono stati preliminarmente valutati da una commissione di esperti che ha selezionato una rosa di quattro finalisti. Nel corso del convegno ufficiale del Politecnico di Milano, una giuria qualificata ha quindi votato in diretta il progetto vincitore.

Il riconoscimento ha visto primeggiare la proposta della ASL Salerno, seguita dal Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, dall’AUSL di Ferrara e dall’IRCCS di Reggio Emilia.

“La telemedicina è ad oggi la vera chiave di volta del nuovo SSN e questo riconoscimento rappresenta per noi un segnale di come ciò sia riconosciuto a livello nazionale. L’innovazione è una straordinaria opportunità per riqualificare i modelli di servizio, e attraverso le nuove tecnologie diventa possibile ripensare e riconfigurare i processi di cura senza i limiti prima imposti dalle diverse realtà territoriali, economiche e orografiche del nostro Paese” – dichiara il Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto – “questo riconoscimento premia il lavoro di tutta l’Azienda di Salerno, che è orientata all’innovazione e alla prossimità delle cure attraverso la tecnologia”.

I criteri di valutazione del premio sono basati principalmente su tre elementi fondamentali: il grado di innovazione della soluzione proposta, la capacità di generare diffusione e impatti concreti sul sistema sanitario e sui cittadini, e le modalità di gestione del progetto in termini organizzativi, di governance e sostenibilità. L’ASL Salerno, unica azienda del Sud tra i finalisti, si è distinta per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, modello organizzativo territoriale e reale applicabilità su larga scala, dimostrando come la telemedicina possa diventare uno strumento strutturale di trasformazione della sanità pubblica.

La soddisfazione della governance di telemedicina e intelligenza artificiale

“Il premio testimonia il lavoro svolto dalla UOC Governance dei Processi di Telemedicina e IA e da tutti i professionisti coinvolti nella costruzione della rete sociosanitaria digitale aziendale. Gli Ambulatori Virtuali di Comunità, le Case di Telemedicina e il Virtual Community Hospital rappresentano un nuovo modello organizzativo capace di integrare innovazione tecnologica, presa in carico territoriale e centralità del paziente” – dichiara il Direttore della UOC Governance dei Processi di Telemedicina e IA, il dott. Antonio Coppola.

Il riconoscimento ottenuto dal Politecnico di Milano conferma il ruolo dell’ASL Salerno come una delle esperienze più avanzate e innovative nel panorama nazionale della sanità digitale e della telemedicina.