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Eboli, pubblicato l’avviso per i centri estivi al lido comunale: bando aperto al terzo settore

Il Comune di Eboli attiva la manifestazione d'interesse per i centri estivi 2026 rivolti ai minori dai 6 ai 14 anni. Domande entro l'8 giugno

Redazione Infocilento
Eboli spiaggia

Il Comune di Eboli attiva le procedure per la creazione del nuovo centro estivo comunale, focalizzando l’attenzione sul sostegno alle famiglie del territorio che versano in condizioni di fragilità economica. Attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, l’amministrazione punta a coinvolgere le realtà del privato sociale per la co-progettazione e la gestione del servizio, che sarà ospitato presso il lido attrezzato comunale.

L’iniziativa è destinata ai minori residenti a Eboli che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L’obiettivo principale è garantire un’offerta ludico-ricreativa e di socializzazione durante i mesi della pausa scolastica, stabilendo un canale di accesso prioritario per i nuclei familiari svantaggiati.

I requisiti per la presentazione della domanda

Gli enti del terzo settore e le associazioni interessate a candidarsi per l’organizzazione delle attività devono presentare la documentazione richiesta entro i termini fissati dall’ente. L’invio della domanda e dei relativi allegati deve avvenire tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 8 giugno 2026.

La trasmissione telematica rappresenta l’unica modalità di partecipazione considerata valida. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del protocollo dell’ente: protocollo.eboli@legalmail.it.

Per consentire la corretta identificazione della pratica, la comunicazione via pec deve riportare tassativamente una specifica dicitura nell’oggetto. I partecipanti sono tenuti a inserire il testo “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE CENTRI ESTIVI 2026”.

I dettagli del bando e la modulistica

La documentazione integrale, che include i criteri di selezione e i moduli per presentare l’istanza di partecipazione, è stata resa disponibile sul portale istituzionale del Comune di Eboli. I soggetti interessati possono consultare i dettagli del bando direttamente nella sezione dedicata alle notizie e agli avvisi pubblici dell’ente.

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