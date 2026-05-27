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Rifiuti a Castelluccio: beccato dalle telecamere, scattano sequestro dell’auto e ritiro della patente

Un nuovo furbetto dei rifiuti incastrato dalla videosorveglianza in via Roberto il Guiscardo. Per lui denuncia, sequestro del veicolo e sospensione della patente. Controlli a tappeto della Polizia Municipale con altri 10 verbali in città

Antonio Elia

In data 21 maggio 2026, la Sezione Videosorveglianza della Polizia Municipale di Battipaglia, diretta dal Vice Comandante Domenico Di Vita, ha individuato un nuovo caso di abbandono illecito di rifiuti nell’area di Castelluccio, in via Roberto il Guiscardo.

L’attività rientra nel costante lavoro di prevenzione e repressione dei reati ambientali che l’Amministrazione comunale sta portando avanti su tutto il territorio.

Incastrato dalle telecamere di sicurezza

Attraverso l’estrapolazione delle immagini registrate dai dispositivi mobili di videosorveglianza, gli agenti hanno riconosciuto un soggetto privato che, con la propria autovettura, ha abbandonato sul suolo pubblico diversi materiali in violazione degli articoli 192 e 255, comma 1, del Testo Unico Ambientale.

Nel dettaglio, l’uomo ha depositato:

 tre buste in plastica contenenti multimateriale non differenziato;

 tre profili angolari in polistirolo espanso;

 due basi rettangolari in polistirolo;

 quattro battiscopa in plastica;

 un cartone;

 un oblò di lavatrice;

 un RAEE (una lavatrice fuori uso marca San Giorgio) scaricato dal portellone posteriore.

Le sanzioni e il sequestro del veicolo

L’autore dell’illecito è stato raggiunto da contestazione differita ai sensi dell’articolo 255, comma 1-ter, del D.Lgs. 152/06 e deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti dagli articoli 192 e 255 del T.U.A.

Sono stati inoltre disposti:

 il ritiro della patente ai fini della sospensione da 4 a 6 mesi;

 il sequestro amministrativo del veicolo quale misura cautelare.

Controlli a tappeto in tutta la città

Parallelamente, la Polizia Municipale ha elevato ulteriori 10 verbali per abbandono di rifiuti nelle aree di via Pirandello, sulla SP 417 in località Aversana e in via Fosso Pioppo, confermando l’intensificazione dei controlli nelle zone più esposte al fenomeno.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano, ricordando che l’abbandono dei rifiuti costituisce un reato e comporta sanzioni severe, anche di natura penale. La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per contrastare comportamenti che danneggiano l’intera comunità.

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