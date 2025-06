Ascea: “Velia tra natura e innovazione”, nel Parco Archeologico omaggio ai gelsi del Cilento

Velia continua a svelarsi e a raccontare al pubblico i suoi mille volti: sito archeologico millenario, area naturalistica e patrimonio vegetale di eccezionale valore, fucina di sperimentazione per la valorizzazione e per le nuove tecnologie. Diverse anime del sito saranno presentate venerdì 6 giugno 2025, in un evento che unisce natura e digitale, dal titolo “Dai gelsi al digitale: Velia tra natura e innovazione”.

Dopo la produzione di Oulios, l’olio extravergine del Parco archeologico di Velia, prodotto dagli ulivi del sito attraverso una stretta collaborazione con importanti realtà agricole del nostro territorio, la raccolta delle melagrane, dell’asparago e del finocchietto selvatico, un’intera giornata dedicata alla riscoperta del gelso, albero simbolo della tradizione agricola del Cilento. L’evento è l’occasione per raccontare il ruolo del gelso nella tradizione contadina, del suo impiego nel ciclo della seta e dell’uso dei frutti nella cucina popolare. La giornata prevede un’attività di raccolta dei gelsi, una visita tematica alla scoperta degli alberi dell’area archeologica, un laboratorio creativo di pittura per ragazzi e la degustazione di piatti tipici realizzati con i frutti raccolti.

La nuova app del Parco Archeologico di Velia

Accanto a questo omaggio alla tradizione agricola, il 6 giugno segna anche il debutto della nuova App digitale del Parco archeologico di Velia, che rappresenta un importante passo avanti nel progetto di valorizzazione tecnologica avviato dal Parco e che già vede attiva l’applicazione dedicata al sito di Paestum.

Pensata per offrire un’esperienza di visita ancora più coinvolgente e personalizzata, l’app propone un sistema di narrazione geolocalizzata che accompagna i visitatori lungo il percorso, ricostruendo la storia di Velia attraverso le sue diverse fasi. Scaricabile gratuitamente e disponibile per Android e iOS, con la geolocalizzazione attiva è possibile esplorare il sito archeologico in autonomia, scegliendo tra 7 percorsi tematici accuratamente studiati: 3 principali, Velia degli Individui, Velia delle Comunità e Velia delle Risorse e 4 secondari dedicati alle Fortificazioni, alle Tradizioni, alle Tecniche e alla Gestione Idrica. L’app offre inoltre due itinerari guidati per visitare Velia in 60 o 90 minuti e contiene contenuti esclusivi con video in 360°, ricostruzioni 3D, immagini ad alta risoluzione, audio-guide, testi descrittivi dettagliati e una sezione dedicata alla gamification per vivere un momento educativo ancora più divertente e interattiva.

Particolare attenzione è riservata all’accessibilità: i contenuti sono disponibili in sei lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo e cinese) e in Lingua Italiana dei Segni (LIS), per garantire un’esperienza inclusiva, aperta a tutti e ricca di approfondimenti storici.

Un’occasione, dunque, per vivere Velia in tutte le sue sfaccettature: dal respiro antico della sua natura al racconto digitale della sua storia millenaria.

Il programma

DAI GELSI AL DIGITALE: VELIA TRA NATURA E INNOVAZIONE

OMAGGIO AI GELSI DEL CILENTO E PRESENTAZIONE DELLA NUOVA APP DIGITALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

06 GIUGNO 2025

APPUNTAMENTO PRESSO LA BIGLIETTERIA DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI VELIA ALLE ORE 10:00

GLI ALBERI GUARDIANI DI VELIA

ORE 10:30

VISITA TEMATICA SUI GRANDI ALBERI DI VELIA A CURA DELL’AGRONOMO LUIGI VICINANZA

PRESENTAZIONE APP DIGITALE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI VELIA

ORE 11:30

TONI DI GELSO

LABORATORIO CREATIVO DI PITTURA PER RAGAZZI

ORE 11:30

GELSI E ALTRI GUSTI

DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI GELSI

ORE 13:00

NUOVI RITROVAMENTI

ORE 14:00

VISITA ALLO SCAVO SULL’ACROPOLI DI VELIA

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia.