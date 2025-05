Torna “Paestum e Velia on the Road”: un viaggio gratuito nella storia della Magna Grecia a Giugno

Anche per il mese di giugno, i Parchi archeologici di Paestum e Velia confermano l’iniziativa “Paestum e Velia on the road”, un servizio di navetta gratuito che facilita il collegamento tra i due importanti siti della Magna Grecia. L’iniziativa, attiva ogni venerdì, sabato e domenica, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare in un unico pomeriggio i Templi e il Museo di Paestum e l’antica città di Elea-Velia. Un percorso che permette di attraversare paesaggi suggestivi e di immergersi nella millenaria storia del territorio.

Orari e modalità di accesso al servizio navetta

Il servizio di navetta prevede la partenza alle ore 16:00 dal Parcheggio Voza, situato nell’area archeologica di Paestum. Il ritorno da Velia è fissato per le ore 19:00. Per usufruire del servizio, è necessario ritirare il ticket gratuito presso le biglietterie dei Parchi archeologici prima della partenza. Si evidenzia una variazione di orario per Sabato 21 Giugno, in occasione della Festa della Musica, quando la navetta partirà alle ore 19:00 con rientro alle ore 22:00.

Il calendario delle corse di Giugno 2025

Le navette saranno operative nelle seguenti date di giugno 2025: